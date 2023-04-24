Триває чотириста двадцять п’ята доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбито понад 30 ворожих атак. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Про це мовиться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Протягом доби противник завдав 6 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та критичній інфраструктурі населених пунктів. У пресслужбі застерегли, що ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація – без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей.

На Куп’янському напрямку ворог продовжує заходи з фортифікаційного обладнання позицій на окремих ділянках.

На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безрезультатні наступальні дії у напрямку населених пунктів Новомаркове та Хромове.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії неподалік населених пунктів Новокалинове, Степове та Первомайське Донецької області, успіху не мав.

На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники відбили атаки противника в районі населеного пункту Мар’їнка, а також поблизу Новомихайлівки.

На Шахтарському напрямку протягом поточної доби ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Разом з тим, протягом доби здійснив обстріли населених пунктів поряд із лінією бойового зіткнення.

У Генштабі наголосили, що противник продовжує використовувати цивільну інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів у власних цілях. Зокрема, у Голубівці, що на Луганщині, російські окупанти використовують одну зі шкіл як медичний пункт для надання меддопомоги своїм військовослужбовцям.