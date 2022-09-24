21 вересня морський піхотинець, захисник Маріуполя Михайло Діанов повернувся додому у межах масштабного обміну між Україною та РФ. Ще перебуваючи на заводі "Азовсталь" у захисника була поранена рука. Потрапивши у полон росіяни не надали Діанову необхідну медичну допомогу, внаслідок чого у руці піхотинця не вистачає 4-х см кістки.

Про це повідомили журналістка Віолетта Кіртока та донька звільненого піхотинця Катерина Діанова.

23 вересня Віолетта Кіртока опублікувала пост з рукою Михайла. Вона зауважила, що пораненому бійцю за 4 місяці у полоні не надали необхідної медичної допомоги.

Як наслідок – рука Михайла так і не зрослась. Більш того, у ній не вистачає 4-х см кістки.

“Лікування і поновлення явно розтягнеться надовго… Коли я відкрила цей знімок, мені самій стало боляче фізично. Що пережили ці незламні люди…. Тепер їм потрібна наша допомога. Різна. Грошова. Моральна. Соціальна. Медична”, – написала журналістка заливши реквізити банку, за якими можна надіслати кошти.

Про збір коштів на лікування Михайла Діанова також повідомила його донька, опублікувавши пост в Instagram. Вона залишила QR-код з посилання на реквізити.

Відкривши посилання вказано, що потрібно зібрати 1 500 000 гривень, однак менш ніж за добу на рахунок вже перевели майже 6 мільйонів гривень.