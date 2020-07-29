За минулу добу захворювання на коронавірус COVID-19 виявили ще у 132 жителів Києва.

Про це розповів сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко

“Іще в 132 мешканців Києва виявили за минулу добу коронавірус. Двоє людей померли. За весь період коронавірус забрав життя 132 киян. На сьогодні в столиці вже 7932 підтверджених випадки захворювання на COVID-19”, – заявив Кличко.

За його словами, серед нових хворих: • 54 жінки у віці від 22 до 77 років; • 66 чоловіків у віці від 18 до 88 років; • шість дівчаток – від 5 до 17 років і шість хлопчиків від 1 до 17 років. Захворіли, зокрема, троє медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 29 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили в Дніпровському районі – 22, в Дарницькому – 19, у Солом’янському районі – 16 випадків.

За минулу добу одужали 47 осіб. Всього коронавірус подолали 2877 жителів Києва.

За словами Кличка, в столиці за весь період епідемії було госпіталізовано більше 2080 хворих на COVID-19. Найдовше коронавірус у стаціонарі лікували 41 день.

Швидше ж за всіх одужують діти і молоді люди.

“Коронавірус, за словами фахівців, підступний іще й тим, що від нього довго одужують. У середньому лікування триває близько місяця. Більшість хворих лікуються вдома на самоізоляції і під контролем медиків”, – повідомив Віталій Кличко.

“Але в нас є і приємні рекорди. Нещодавно коронавірус подолала жінка, якій 93 роки. Її днями виписали з лікарні. А раніше вилікувалася киянка, якій 95 років”, – зазначив він.