Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.
“Кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася за минулу добу на 277 людей. Серед них 17 дітей. Шість хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 208 киян. На сьогодні в столиці вже 13 370 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, – написав Кличко.
Серед нових хворих:
• 138 жінок у віці від 18 до 88 років;
• 122 чоловіки у віці від 18 до 77 років;
• дванадцять дівчаток від 2 до 17 років і п’ять хлопчиків від 8 років до 13.
Захворіли в тому числі і 9 медиків.
У лікарні столиці потрапили 32 пацієнта. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 20 осіб. Всього коронавірус подолали 4339 жителів Києва.
Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Деснянському районі – 63. У Дарницькому – 38, в Оболонському та Солом’янському районах – по 33 випадки.
“Не допустити колапсу медицини та суворих обмежень можна тільки дотримуючись необхідних правил. Це елементарно! Маски, дистанція, користування антисептиком, уникнення місць великого скупчення людей. Не будьте легковажними. Це ваше здоров’я і ваше життя!” – зазначив Кличко.
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