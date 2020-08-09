За минулу добу в Києві у 120 жителів виявили коронавірус, двоє інфікованих померли.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

“На сьогодні в столиці вже 9498 підтверджених випадків захворювання COVID-19.

захворіли:

55 жінок у віці від 19 до 69 років

54 чоловіки у віці від 21 до 82 років

4 дівчинки від 4 до 10 років і 7 хлопчиків від 9 місяців до 17 років.

У лікарні столиці госпіталізували 19 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів “, – написав Кличко.

Також мер додав, що найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 24. У Дніпровському і Солом’янському по – 17 випадків. І в Голосіївському районі – 13 випадків.