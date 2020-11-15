Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони України.
Найбільше нових випадків виявили в Києві (921), Запорізької (868), Харківській (713), Одеській (692) та Київській (692) областях. Всього від хвороби за добу померло 95 осіб, видужали – 2633.
З початку епідемії в Україні зафіксували вже 535 857 випадків зараження. Померли від коронавірусу 9603 особи, одужали – 241 444. Активними хворими залишаються 294 413 пацієнтів.
- Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я України вчергове оновило список країн, які віднесені до “червоної” і “зеленої” зон.
- 11 листопада Кабінет Міністрів прийняв рішення про введення в Україні “карантину вихідного дня” з 14 листопада. Згідно з цим рішенням, протиепідемічні заходи будуть посилені з півночі суботи до опівночі понеділка. У цей час в Україні дозволено працювати тільки аптекам, магазинам (у яких не менше 60% торгової площі відведено для торгівлі продуктами харчування, паливом, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами), АЗС, СТО, операторам поштового зв’язку, медичним і ветеринарним клінікам.