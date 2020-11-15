В Україні за добу 14 листопада зафіксували 10 681 новий випадок захворювання на коронавірус COVID-19, 95 осіб померли.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони України.

Найбільше нових випадків виявили в Києві (921), Запорізької (868), Харківській (713), Одеській (692) та Київській (692) областях. Всього від хвороби за добу померло 95 осіб, видужали – 2633.

З початку епідемії в Україні зафіксували вже 535 857 випадків зараження. Померли від коронавірусу 9603 особи, одужали – 241 444. Активними хворими залишаються 294 413 пацієнтів.