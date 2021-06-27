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09:26 За добу в Україні — 450 нових випадків COVID-19

За добу в Україні — 450 нових випадків COVID-19

За добу, 26 червня, в Україні зафіксовано 450 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 28 дітей та 6 медпрацівників.

Неділя, 27 червня 2021, 09:26

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Також за минулу добу:

  • ушпиталено – 529 осіб;
  • летальних випадків – 17;
  • одужало – 1 097 осіб.

За добу протестовано:

  • методом ПЛР – 13 926 осіб;
  • методом ІФА – 2 966 осіб;
  • експрес-тестами – 8 936 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 233 996 осіб;
  • одужало – 2 163 069 осіб;
  • летальних випадків – 52 286;
  • проведено ПЛР-тестувань – 10 794 794.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (135), Дніпропетровській (46), Одеській (39), Київській (37) та Миколаївській (22) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Крім того, за добу 43 660 людей щеплено проти COVID-19. Одну дозу отримали 22 328 людей, повністю імунізовані – 21 332 людини.

Протягом доби працювали:

  • 300 мобільні бригади;
  • 416 пунктів щеплення;
  • 100 центрів вакцинації.

Станом на 26 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 745 687 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 893 839 людей, з них отримали 1 дозу – 1 893 837 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 572 298 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 466 135 щеплень.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield  зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.

23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.

Теги: Коронавірус, МОЗ, щеплення

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