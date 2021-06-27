За добу в Україні — 450 нових випадків COVID-19

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Також за минулу добу:
- ушпиталено – 529 осіб;
- летальних випадків – 17;
- одужало – 1 097 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 13 926 осіб;
- методом ІФА – 2 966 осіб;
- експрес-тестами – 8 936 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 233 996 осіб;
- одужало – 2 163 069 осіб;
- летальних випадків – 52 286;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 794 794.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (135), Дніпропетровській (46), Одеській (39), Київській (37) та Миколаївській (22) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Крім того, за добу 43 660 людей щеплено проти COVID-19. Одну дозу отримали 22 328 людей, повністю імунізовані – 21 332 людини.
Протягом доби працювали:
- 300 мобільні бригади;
- 416 пунктів щеплення;
- 100 центрів вакцинації.
Станом на 26 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 745 687 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 893 839 людей, з них отримали 1 дозу – 1 893 837 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 572 298 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 466 135 щеплень.
Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр відкрили і у Львові на базі стадіону “Арена Львів”. 6 червня Центри масової вакцинації від коронавірусу запрацювали ще у 7 українських містах.