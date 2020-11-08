За минулу добу, 7 листопада, в Україні підтвердили 9 397 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 і 138 смертей від хвороби.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки України.

Найбільше хворих у Харківській області, там за добу виявили 1074 заражень та зафіксували 10 смертей.

На другому місці за поширенням вірусу Київ – там зафіксували 943 хворих, 15 осіб померли.

У Запорізькій області – 688 заражень та 11 смертей.

Всього в Україні заразилася 460 331 особа. Одужали 206 866 осіб (і 2 637 за останню добу). Смертельних випадків – 8450 (і 138 за добу).