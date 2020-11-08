Про це свідчать дані Ради національної безпеки України.
Найбільше хворих у Харківській області, там за добу виявили 1074 заражень та зафіксували 10 смертей.
На другому місці за поширенням вірусу Київ – там зафіксували 943 хворих, 15 осіб померли.
У Запорізькій області – 688 заражень та 11 смертей.
Всього в Україні заразилася 460 331 особа. Одужали 206 866 осіб (і 2 637 за останню добу). Смертельних випадків – 8450 (і 138 за добу).
- Сьогодні стало відомо, що у світі кількість зареєстрованих випадків захворювання на коронавірус COVID-19 наближається до 50 млн і становить – 49 106 931.