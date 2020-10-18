В Україні за останню добу, 17 жовтня, зафіксували 5231 новий випадок захворювання на коронавірус COVID-19.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони.

Найбільше за добу випадків захворювання виявили в Харківській області (589), в Києві (453), Хмельницькій (338), Сумській (326) та Львівській (305) областях. А найменше в Кіровоградській (52) та Луганській областях (88).

З початку пандемії в Україні заразилися коронавірусом вже 298 872 особи. При цьому одужали 125 377 осіб (1 264 – за 17 жовтня).

Померли від COVID-19 в Україні за весь час 5 607 осіб (+90). Зараженими залишаються 167 888 осіб.