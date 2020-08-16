Про це свідчать дані системи моніторингу апарату РНБО України.
За минулу добу померли 24 людини, одужали – 392.
Найбільше інфікованих виявили в Харківській області – 228 осіб, і в Чернівецькій – 183.
А найбільше летальних випадків в суботу – на Львівщині, там від коронавируса померли 4 пацієнта.
Зараз в Україні коронавірусом хворіє 41 466 чоловік, а 47 822 особи одужали.
Сьогодні за даними МОЗ коронавірус виявлено:
- Вінницька область – 3213 випадки;
- Волинська область – 4644 випадки;
- Дніпропетровська область – 1725 випадків;
- Донецька область – 1088 випадків;
- Житомирська область – 2430 випадків;
- Закарпатська область – 6246 випадків;
- Запорізька область – 1085 випадків;
- Івано-Франківська область – 6626 випадків;
- Кіровоградська область – 742 випадки;
- м. Київ – 10 випадків;
- Київська область – 4530 випадків;
- Львівська область – 11 951 випадок;
- Луганська область – 178 випадків;
- Миколаївська область – 808 випадків;
- Одеська область – 4964 випадки;
- Полтавська область – 548 випадків;
- Рівненська область – 7538 випадів;
- Сумська область – 854 випадки;
- Тернопільська область – 3732 випадки;
- Харківська область – 6065 випадків;
- Херсонська область – 299 випадків;
- Хмельницька область – 1581 випадок;
- Чернівецька область – 7617 випадків;
- Черкаська область – 1 148 випадків;
- Чернігівська область – 1206 випадків.
- У Міністерстві охорони здоров’я України готуються до другої хвилі поширення коронавірусу COVID-19, яка найбільш імовірна з жовтня.
- В Україні вирішили продовжити адаптивний карантин до 31 серпня.
- В Україні діють оновлені правила адаптивного карантину. Країну розділили на 4 зони карантину: “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” й “зелену”. У кожній з них – свої обмеження.