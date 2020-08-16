За минулу добу, 15 серпня, в Україні зафіксували 1637 випадків зараження COVID-19.

Про це свідчать дані системи моніторингу апарату РНБО України.

За минулу добу померли 24 людини, одужали – 392.

Найбільше інфікованих виявили в Харківській області – 228 осіб, і в Чернівецькій – 183.

А найбільше летальних випадків в суботу – на Львівщині, там від коронавируса померли 4 пацієнта.

Зараз в Україні коронавірусом хворіє 41 466 чоловік, а 47 822 особи одужали.

Сьогодні за даними МОЗ коронавірус виявлено:

Вінницька область – 3213 випадки;

Волинська область – 4644 випадки;

Дніпропетровська область – 1725 випадків;

Донецька область – 1088 випадків;

Житомирська область – 2430 випадків;

Закарпатська область – 6246 випадків;

Запорізька область – 1085 випадків;

Івано-Франківська область – 6626 випадків;

Кіровоградська область – 742 випадки;

м. Київ – 10 випадків;

Київська область – 4530 випадків;

Львівська область – 11 951 випадок;

Луганська область – 178 випадків;

Миколаївська область – 808 випадків;

Одеська область – 4964 випадки;

Полтавська область – 548 випадків;

Рівненська область – 7538 випадів;

Сумська область – 854 випадки;

Тернопільська область – 3732 випадки;

Харківська область – 6065 випадків;

Херсонська область – 299 випадків;

Хмельницька область – 1581 випадок;

Чернівецька область – 7617 випадків;

Черкаська область – 1 148 випадків;

Чернігівська область – 1206 випадків.

