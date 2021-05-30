За добу 29 травня в Україні зафіксовано 1 703 нових випадків захворювання на коронавірус. Зокрема, захворіли 85 дітей та 10 медпрацівників.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу:

ушпиталено – 1 330 осіб;

летальних випадків – 84;

одужало – 5 733 особи;

За добу протестовано:

методом ПЛР – 15 199 осіб,

методом ІФА – 3 289 осіб,

експрес-тестами – 14 002 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 201 472 особи;

одужало – 2 036 148 осіб;

летальних випадків – 50 472;

проведено ПЛР-тестувань – 10 171 955.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у Дніпропетровській (257) Харківській (143), Миколаївській (127), Київській (122) областях та м. Київ (96).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Крім того, за минулу добу щепили 8 592 людини COVID-19. Одну дозу отримали 7 119 осіб, повністю імунізовані – 1 473 особи.