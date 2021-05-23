Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу:
- ушпиталено – 1 701 особу;
- летальних випадків – 89;
- одужало – 8 937 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 16 285 осіб;
- методом ІФА – 3 730 осіб;
- експрес-тестами – 14 491 особа.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіла – 2 182 521 особа;
- одужало – 1 950 562 особи;
- летальних випадків – 49 368;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 013733.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (453), Харківській (188), Донецькій (182), Київській (178) та Миколаївській (160) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
- Напередодні, 21 травня, в Україні зафіксували 4 606 нових випадків захворювань на коронавірус COVID-19.