За минулу добу в різних куточках України затримали 60 колаборантів. Служба безпеки викрила ще 20 російських диверсійних груп.

Про це повідомляє СБУ.

Зокрема у Черкаській області затримали жінку-інформатора. Вона передавала окупантам інформацію щодо розташування українських військових.

На російських інформаційних ресурсах працював житель Кіровоградської області. Чоловік поширював антиукраїнські повідомлення та висловлював неповагу до Збройних сил України.

Інший житель на Закарпатті незаконно переправляв за кордон чоловіків призовного віку.

У Луганській області, в населених пунктах Марківка, Біловодськ і Троїцьке помітили діяльність самопроголошених каральних органів. Так званих “прокурорів” завезли до окупованих територій, щоб встановити незаконну владу та поновити репресії.