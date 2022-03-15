Про це повідомляє СБУ.
Зокрема у Черкаській області затримали жінку-інформатора. Вона передавала окупантам інформацію щодо розташування українських військових.
На російських інформаційних ресурсах працював житель Кіровоградської області. Чоловік поширював антиукраїнські повідомлення та висловлював неповагу до Збройних сил України.
Інший житель на Закарпатті незаконно переправляв за кордон чоловіків призовного віку.
У Луганській області, в населених пунктах Марківка, Біловодськ і Троїцьке помітили діяльність самопроголошених каральних органів. Так званих “прокурорів” завезли до окупованих територій, щоб встановити незаконну владу та поновити репресії.
- Нагадаємо, у Харкові в результаті злочинних дій російських окупаційних військ повністю знищено 600 будинків, без даху над головою залишилися тисячі людей.
- Російські загарбники в Тростянці, що на Сумщині, заганяють місцевих мешканців у фейкові “зелені коридори” та відбирають мобільні телефони, аби створити “живі” щити.
- Внаслідок злочинних дій російських окупантів станом на кінець 14 березня 2022 року загинули приблизно 2 357 мирних мешканців Маріуполя.
- Міністр фінансів України Сергій Марченко озвучив суму попередніх витрат через воєнні дії на території України. За його словами, йдеться про не менше 500 мільярдів доларів, проте і ця сума не є остаточною.