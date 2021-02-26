Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Загалом, від початку кампанії щеплено 1338 осіб, з них отримали 1 дозу — 1338 осіб.
За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Черкаській області (90 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії — також у Черкаській області (170 щеплень).
Кількість щеплень, проведених у регіонах:
- Вінницька область — 20 щеплень;
- Волинська область — 39 щеплень;
- Дніпропетровська область — 60 щеплень;
- Донецька область — 60 щеплень;
- Житомирська область — 60 щеплень;
- Закарпатська область — 10 щеплень;
- Запорізька область — 50 щеплень;
- Івано-Франківська область — 20 щеплень;
- Київська область — 30 щеплень;
- Кіровоградська область — 56 щеплень;
- Луганська область — 60 щеплень;
- Львівська область — 50 щеплень;
- Київ — 90 щеплень;
- Миколаївська область — 70 щеплень;
- Одеська область — 60 щеплень;
- Полтавська область — 70 щеплень;
- Рівненська область — 20 щеплень;
- Сумська область — 20 щеплень;
- Тернопільська область — 90 щеплень;
- Харківська область — 20 щеплень;
- Херсонська область — 20 щеплень;
- Хмельницька область — 10 щеплень;
- Черкаська область — 90 щеплень;
- Чернівецька область — 54 щеплення;
- Чернігівська область — 50 щеплень.
Напередодні Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca: їх 23 лютого привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”.
- Нагадаємо, у середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19.
- Згідно з календарним планом вакцинації, першими (впродовж лютого-квітня) планують вакцинувати 367 осіб з-поміж медиків, що працюють з хворими на коронавірус, та військових ООС. Першим щеплення отримав лікар – реаніматолог з Черкас.