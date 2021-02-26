За минулу добу, 25 лютого, в Україні 1179 осіб отримали щеплення проти COVID-19.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом, від початку кампанії щеплено 1338 осіб, з них отримали 1 дозу — 1338 осіб.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Черкаській області (90 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії — також у Черкаській області (170 щеплень).

Кількість щеплень, проведених у регіонах:

Вінницька область — 20 щеплень;

Волинська область — 39 щеплень;

Дніпропетровська область — 60 щеплень;

Донецька область — 60 щеплень;

Житомирська область — 60 щеплень;

Закарпатська область — 10 щеплень;

Запорізька область — 50 щеплень;

Івано-Франківська область — 20 щеплень;

Київська область — 30 щеплень;

Кіровоградська область — 56 щеплень;

Луганська область — 60 щеплень;

Львівська область — 50 щеплень;

Київ — 90 щеплень;

Миколаївська область — 70 щеплень;

Одеська область — 60 щеплень;

Полтавська область — 70 щеплень;

Рівненська область — 20 щеплень;

Сумська область — 20 щеплень;

Тернопільська область — 90 щеплень;

Харківська область — 20 щеплень;

Херсонська область — 20 щеплень;

Хмельницька область — 10 щеплень;

Черкаська область — 90 щеплень;

Чернівецька область — 54 щеплення;

Чернігівська область — 50 щеплень.

Напередодні Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca: їх 23 лютого привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”.