Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом, від початку кампанії щеплено 1338 осіб, з них отримали 1 дозу — 1338 осіб.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Черкаській області (90 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії — також у Черкаській області (170 щеплень).

Кількість щеплень, проведених у регіонах:

  • Вінницька область — 20 щеплень;
  • Волинська область — 39 щеплень;
  • Дніпропетровська область — 60 щеплень;
  • Донецька область — 60 щеплень;
  • Житомирська область — 60 щеплень;
  • Закарпатська область — 10 щеплень;
  • Запорізька область — 50 щеплень;
  • Івано-Франківська область — 20 щеплень;
  • Київська область — 30 щеплень;
  • Кіровоградська область — 56 щеплень;
  • Луганська область — 60 щеплень;
  • Львівська область — 50 щеплень;
  • Київ — 90 щеплень;
  • Миколаївська область — 70 щеплень;
  • Одеська область — 60 щеплень;
  • Полтавська область — 70 щеплень;
  • Рівненська область — 20 щеплень;
  • Сумська область — 20 щеплень;
  • Тернопільська область — 90 щеплень;
  • Харківська область — 20 щеплень;
  • Херсонська область — 20 щеплень;
  • Хмельницька область — 10 щеплень;
  • Черкаська область — 90 щеплень;
  • Чернівецька область — 54 щеплення;
  • Чернігівська область — 50 щеплень.

Напередодні Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca: їх 23 лютого привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”.

 