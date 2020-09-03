Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

“Станом на 10.00 3 вересня в Збройних Силах України на гострі респіраторні хвороби COVID-19, викликану коронавируса SARS-CoV-2, хворіє – 612 осіб. Всього за час пандемії одужали – 1 201 осіб, летальних випадків – 6. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) знаходиться 524 людини”, – йдеться в повідомленні.

З 47 хворих за добу на лікуванні в закладах охорони здоров’я знаходиться 9 осіб, а вдома під наглядом медичної служби – 38.