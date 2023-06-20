Основні зусилля окупантів зосереджені на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Ту тривають важкі бої. Зокрема минулої доби відбулось 45 бойових зіткнень.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні. Попередньо, 28 “шахедів” з 30 запущених ворогом – знищено. Також, по Запоріжжю та його околицях окупантами було застосовано 7 ракет С-300 – інформація наразі уточнюється.

Протягом минулої доби, ворог застосував 4 крилаті ракети “Калібр” та 4 іранські ударні БпЛА “Shahed-136/131”. Усі 8 повітряних цілей було знищено.

Крім того, ворог завдав понад 45 авіаційних ударів, здійснив близько 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль постраждали мирні люди.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 45 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару по населеному пункту Бударки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі, Грем’яч Чернігівської області; Середина-Буда, Прогрес, Чуйківка, Басівка, Бояро-Лежачі, Тур’я Сумської області, а також Гур’їв Козачок, Уди, Червона Зоря, Козача Лопань, Глибоке, Олійникове, Липці, Тернова, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Зибине, Охрімівка, Варварівка, Нестерне, Бударки, Красний Яр на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Кислівка Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямках Ямполівки, Торського, Григорівки, Спірного та західніше Діброви Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару по населених пунктах Ямпіль, Білогорівка, Сіверськ та Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник проводив безрезультатні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Північне та Торецьк. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Дружба та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник проводив безрезультатні наступальні дії в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Орлівка, Авдіївка, Карлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби, що минула, наші захисники відбили усі атаки противника в районах Красногорівки, Мар’їнки та Побєди. Біля двох останніх ворог завдав авіаційних ударів. Водночас здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новомихайлівки, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районах Великої Новосілки та Золотої Ниви. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Водяне та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Левадного, Зеленого Поля, Новодарівки та Малої Токмачки Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Благодатне, Макарівка, Сторожеве, Времівка, Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Темирівка, Левадне, Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Новоандріївка, Щербаки, Степове, П’ятихатки, Лобкове, Кам’янське Запорізької області; Берислав, Томарине, Козацьке, Бургунка, Іванівка, Антонівка, Херсон, Дніпровське, Кізомис та Софіївка на Херсонщині.

Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 10 районів зосередження особового складу та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 15 артилерійських підрозділів на вогневій позиції, 3 засоби протиповітряної оборони та ще 2 важливих об’єкти окупантів.