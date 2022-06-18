Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
За минулу добу Україну покинуло більше 41 тисячі осіб. З них 25 тисяч перетнули кордон з Польщею. Решта поїхали до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.
Натомість до України за минулу добу повернулося близько 40 тисяч осіб, 36 тисяч з них – українці.
Також було оформлено майже 110 вантажівок з гуманітарною допомогою
Нагадаємо, що перетин громадян через державний кордон здійснюється за дійсними паспортними чи іншими, передбаченими законодавством та міжнародними договорами, документами.
- Нагадаємо, що за оцінками Організації Об’єднаних Націй 12 млн осіб усередині України потребуватимуть допомоги та захисту.
- Станом на початок 115-ої доби повномасштабної російсько-української війни, ворог продовжує активні наступальні дії у Донецькій та Луганській областях. Українські воїни завдають противнику значних втрат у живій силі та техніці. Зокрема росіяни зосередили основні зусилля на Сєвєродонецькому.
- Європейське агентство з охорони зовнішніх кордонів країн-членів Європейського Союзу Frontex повідомило, що понад 2,5 мільйона українців повернулися на батьківщину з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.
- Українці, які мають статус внутрішньо переміщеної особи, можуть отримати грошову допомогу від криптобіржі Binance.