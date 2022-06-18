За добу 17 червня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 81 тисяча осіб та 20 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

За минулу добу Україну покинуло більше 41 тисячі осіб. З них 25 тисяч перетнули кордон з Польщею. Решта поїхали до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

Натомість до України за минулу добу повернулося близько 40 тисяч осіб, 36 тисяч з них – українці.

Також було оформлено майже 110 вантажівок з гуманітарною допомогою

Нагадаємо, що перетин громадян через державний кордон здійснюється за дійсними паспортними чи іншими, передбаченими законодавством та міжнародними договорами, документами.