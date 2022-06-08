За добу 7 червня західні кордони України з Європейським Союзом та Молдовою перетнуло 67 тисяч осіб та майже 18 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Минулої доби з України виїхало понад 33 тисячі осіб. Більш як 20 тисяч із них перетнули кордон з Польщею. Решта поїхали до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

Натомість до України за минулу добу прибуло більше ніж 33 тисячі осіб. І понад 30 тисяч з них – українці.

Також за добу оформлено 126 вантажівок із гуманітарною допомогою.