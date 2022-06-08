Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Минулої доби з України виїхало понад 33 тисячі осіб. Більш як 20 тисяч із них перетнули кордон з Польщею. Решта поїхали до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.
Натомість до України за минулу добу прибуло більше ніж 33 тисячі осіб. І понад 30 тисяч з них – українці.
Також за добу оформлено 126 вантажівок із гуманітарною допомогою.
- Нагадаємо, що Велика Британія випереджає лише одну із 28 європейських країн за кількістю прийнятих нею внутрішньо переміщених українців на душу населення.
- З початку російського вторгнення територію України залишили близько 5,5 мільйона осіб. Більшість з них виїхала до Польщі.
- Експерти зазначають, що надання медичної допомоги у Великій Британії є неоднорідним. В деяких районах Сполученого Королівства важко знайти кваліфікованого спеціаліста, коли йдеться про післявоєнну реабілітацію – це може зайняти до двох років для деяких українців.