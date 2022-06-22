Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
За минулу добу Україну покинуло понад 38 тисяч осіб. З них 22 тисячі перетнули кордон з Польщею. Решта поїхали до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.
Натомість до України за минулу добу прибули 36 тисяч осіб, більше 32 тисяч з них – українці.
Також оформлено 117 вантажівок з гуманітарною допомогою.
Нагадаємо, що перетин громадян через державний кордон здійснюється за дійсними паспортами чи іншими, передбаченими законодавством та міжнародними договорами, документами.
- Чоловікам з IT-індустрії можуть дозволити виїжджати за кордон під час воєнного стану, оскільки більшість компаній зуміли не лише не знизити темпи ведення бізнесу, а й залучити нових клієнтів, трохи більш ніж половина компаній очікують на зростання свого бізнесу навіть за умов війни.
- Також раніше повідомлялося, що в Україні спростили процес організації виїзду дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок.
- З огляду на поширення фейків щодо виїзду чоловіків за кордон з України під час воєнного стану, ЦПД спростував найрозповсюдженіші з них.