Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.06 орієнтовно склали:

особового складу — близько (+150) осіб ліквідовано

танків ‒ 1532 (+21) од;

бойових броньованих машин  ‒ 3659 (+14) одиниць;

артилерійських систем – 764 (+0) од;

РСЗВ – 243 (+2) одиниці;

засоби ППО – 99 (+0) од;

літаків – 217 (+0) од;

гелікоптерів – 184 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 630 (+4) одиниць;

крилаті ракети – 139 (+2) од;

кораблі /катери – 14 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2564 (+4) одиниць;

спеціальна техніка – 60 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та  Курахівському напрямках. 

Фото: Генеральний штаб ЗСУ | Facebook