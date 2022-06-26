Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.06 орієнтовно склали:
особового складу — близько (+150) осіб ліквідовано
танків ‒ 1532 (+21) од;
бойових броньованих машин ‒ 3659 (+14) одиниць;
артилерійських систем – 764 (+0) од;
РСЗВ – 243 (+2) одиниці;
засоби ППО – 99 (+0) од;
літаків – 217 (+0) од;
гелікоптерів – 184 (+0) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 630 (+4) одиниць;
крилаті ракети – 139 (+2) од;
кораблі /катери – 14 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 2564 (+4) одиниць;
спеціальна техніка – 60 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.
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