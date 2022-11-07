Про це інформує пресслужба Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.11 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 76460 (+530) осіб ліквідовано;
танків ‒ 2771 (+6) од;
бойових броньованих машин ‒ 5630 (+19) од;
артилерійських систем – 1782 (+1) од;
РСЗВ – 391 (+0) од;
засоби ППО ‒ 202 (+0) од;
літаків – 277 (+0) од;
гелікоптерів – 260 (+0) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1472 (+7);
крилаті ракети ‒ 399 (+0);
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 4199 (+8) од;
спеціальна техніка ‒ 157 (+2).
Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.
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