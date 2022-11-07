Про це інформує пресслужба Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 76460 (+530) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2771 (+6) од;

бойових броньованих машин ‒ 5630 (+19) од;

артилерійських систем – 1782 (+1) од;

РСЗВ – 391 (+0) од;

засоби ППО ‒ 202 (+0) од;

літаків – 277 (+0) од;

гелікоптерів – 260 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1472 (+7);

крилаті ракети ‒ 399 (+0);

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4199 (+8) од;

спеціальна техніка ‒ 157 (+2).

Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine