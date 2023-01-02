Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.01.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 107440 (+720) осіб ліквідовано;
танків ‒ 3031 (+0) од;
бойових броньованих машин ‒ 6093 (+9) од;
артилерійських систем – 2027 (+6) од;
РСЗВ – 423 (+0) од;
засоби ППО ‒ 213 (+0) од;
літаків – 283 (+0) од;
гелікоптерів – 269 (+0) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1836 (+44);
крилаті ракети ‒ 723 (+0);
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 4725 (+5) од;
спеціальна техніка ‒ 181 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.
- В ніч з 1 на 2 січня Росія атакувала українські міста іранськими дронами-камікадзе. Зокрема, напруженою була ситуація на Дніпропетровщині.
- В ніч з 1 на 2 січня у Києві та по значній частині України була повітряна тривога – Росія атакувала столицю іранськими дронами-камікадзе.
- Розпочалася триста тринадцята доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом 1 січня Росія застосувала 44 БпЛА “Шахед-136”.
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