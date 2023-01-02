Протягом останньої доби українські захисники ліквідували 720 російських загарбників. Так число знищених ворогів наближається до 107 500 одиниць живої сили.

Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.01.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 107440 (+720) осіб ліквідовано;

танків ‒ 3031 (+0) од;

бойових броньованих машин ‒ 6093 (+9) од;

артилерійських систем – 2027 (+6) од;

РСЗВ – 423 (+0) од;

засоби ППО ‒ 213 (+0) од;

літаків – 283 (+0) од;

гелікоптерів – 269 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1836 (+44);

крилаті ракети ‒ 723 (+0);

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4725 (+5) од;

спеціальна техніка ‒ 181 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.