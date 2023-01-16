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За добу ЗСУ ліквідували понад 790 росіян – Генеральний штаб ЗСУ

Протягом 15 січня українські захисники зробили недієздатними майже 800 російських окупантів. Загальні втрати ворога з 24 лютого перевищують 116 тисяч одиниць живої сили.

Понеділок, 16 січня 2023, 08:22
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Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 116080 (+790) осіб ліквідовано

танків ‒ 3118 (+12) од

бойових броньованих машин ‒ 6204 (+21) од

артилерійських систем – 2099 (+5) од

РСЗВ – 438 (+1) од

засоби ППО ‒ 220 (+1) од

літаків – 286 (+0) од

гелікоптерів – 276 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+0)

крилаті ракети ‒ 749 (+0)

кораблі /катери ‒ 17 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 4870 (+24) од

спеціальна техніка ‒ 190 (+3).

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Теги: війна, втрати ворога, Генеральний штаб ЗСУ, Генштаб ЗСУ, мертві росіяни, оперативна інформація, російсько-українська війна

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