Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 116080 (+790) осіб ліквідовано
танків ‒ 3118 (+12) од
бойових броньованих машин ‒ 6204 (+21) од
артилерійських систем – 2099 (+5) од
РСЗВ – 438 (+1) од
засоби ППО ‒ 220 (+1) од
літаків – 286 (+0) од
гелікоптерів – 276 (+0) од
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+0)
крилаті ракети ‒ 749 (+0)
кораблі /катери ‒ 17 (+0) од
автомобільної техніки та автоцистерн – 4870 (+24) од
спеціальна техніка ‒ 190 (+3).
- Розпочалася триста двадцять сьома доба російського широкомасштабного вторгнення. Росія продовжує атакувати цивільну інфраструктуру України.
- Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала ситуацію навколо Соледара, наголосивши, що поширювати інформацію про переміщення українських військ неофіційним джерелам заборонено. Офіційно коментувати дії ЗСУ мають право лише уповноважені особи Міноборони та Генштабу.