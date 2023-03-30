За минулу добу, 29 березня, українські захисники відбили більш як 60 атак російських окупантів на чотирьох напрямках.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Внаслідок авіаційного удару по інфраструктурі міст Берислав Херсонської області та Дружківка Донецької області, отримали поранення цивільні люди, пошкоджені приватні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України відбили на них понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін, ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. Протягом минулої доби ворог обстріляв райони населених пунктів Чернацьке, Есмань, Кучерівка, Білопілля, Волфине та Басівка Сумської області, а також понад 15 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них: Уди, Стрілеча, Глибоке, Красне, Піщане, Гатище, Вовчанськ, Бочкове та Комісарове.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безрезультатні наступальні дії в районах Стельмахівки та Виїмки. Артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Куп’янськ, Колодязне, Дворічна, Западне, Петропавлівка і Кислівка Харківської області; Стельмахівка, Невське, Кузьмине, Білогорівка – Луганської, а також Колодязі, Спірне та Сіверськ Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурм Бахмута. В ході штурмових дій противника наші воїни відбили 28 атак противника. Водночас протягом доби противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки. Здійснив обстріли населених пунктів, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Новомаркове та Олександро-Шультине Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. Обстріляв, зокрема, Новокалинове, Степове, Авдіївку, Сєверне, Водяне, Первомайське, Карлівку, Красногорівку, Мар’їнку, Побєду та Новомихайлівку Донецької області.

На Шахтарському напрямку, протягом доби, ворог здійснив обстріли по районах Вугледара, Пречистівки та Великої Новосілки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстріляв понад 20 районів населених пунктів, серед них – Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівка, Новоандріївка, Староукраїнка, Чарівне Запорізької області; Михайлівка, Новоолександрівка, Новоберислав, Томарине, Розлив Херсонської області та місто Херсон.

В деяких населених пунктах тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, російські загарбники продовжують чинити тиск на громадян України та порушувати права людини. Зокрема, у Красноперекопську, працівники ФСБ проводять активні контррозвідувальні заходи із супроводженням принизливих процедур фільтрації, здійснюючи роздягання, допити з побиттям цивільного населення тощо.

Авіація Сил оборони минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ППО Повітряних Сил ЗСУ знищили російський бомбардувальник Су-24М.

Українські ракетники та артилеристи уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, станцію радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та 2 склади пально-мастильних матеріалів ворога.