Про це йдеться у повідомленні 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців у Telegram.
Відтак українські захисники знищили склади боєкомплектів: в Амвросіївці Донецької області, Білгородській області, Благодатному Херсонської області й у Бериславському районі Херсонській області.
Окрім того, військові бази російських окупантів знищено: у Новій Каховці Херсонської області, Кадіївці Луганської області, Старому Осколі Білгородської область, Бельбеку (Крим). Щодо руйнувань у Керчі, то дані уточнюються.
У повідомленні зазначається, що географія знищених російських об’єктів збільшилася.
Станом на початок 177-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили наступ окупантів на напрямках Спірне – Виїмка, Стряпівка – Соледар, Володимирівка – Соледар, Клинове – Бахмут, Вершина – Кодема. На напрямках Лозове – Первомайське та Покровське – Бахмутське тривають бої.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, військові ЗСУ ліквідували вже понад 44 тисячі російських окупантів.
- На думку аналітиків Інституту вивчення війни, у Росії почали створювати інформаційні умови, аби згодом звинуватити Збройні сили України в обстрілах Запорізької атомної електростанції.
- За даними британської розвідки, ймовірно, що російська армія намагається змусити українських військових зосередити власні сили на Харківському напрямку для того, щоб запобігти контрнаступу ЗСУ на інших територіях.
- 362 дитини загинули та понад 716 отримали поранення різного ступеню тяжкості через військову агресію російських загарбників на території України.