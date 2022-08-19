За добу Збройні сили України ліквідували чотири склади боєкомплектів та дві військові бази, які належали російським загарбникам.

Про це йдеться у повідомленні 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців у Telegram.

Відтак українські захисники знищили склади боєкомплектів: в Амвросіївці Донецької області, Білгородській області, Благодатному Херсонської області й у Бериславському районі Херсонській області.

Окрім того, військові бази російських окупантів знищено: у Новій Каховці Херсонської області, Кадіївці Луганської області, Старому Осколі Білгородської область, Бельбеку (Крим). Щодо руйнувань у Керчі, то дані уточнюються.

У повідомленні зазначається, що географія знищених російських об’єктів збільшилася.

Станом на початок 177-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили наступ окупантів на напрямках Спірне – Виїмка, Стряпівка – Соледар, Володимирівка – Соледар, Клинове – Бахмут, Вершина – Кодема. На напрямках Лозове – Первомайське та Покровське – Бахмутське тривають бої.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, військові ЗСУ ліквідували вже понад 44 тисячі російських окупантів.