Аналітики Інституту вивчення війни прокоментували заяви окупаційних чиновників Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, які оголосили про проведення "референдумів" про приєднання до РФ на період 23-27 вересня.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

На думку експертів, псевдореферендуми на тимчасово окупованих українських територіях насамперед потрібні президенту РФ Володимиру Путіну, який таким чином хоче залучити більше росіян до участі у війні проти України.

“Путін, ймовірно, сподівається покращити можливості формування російських військ, закликаючи росіян добровільно піти на війну, щоб “захистити” нещодавно заявлені території Росії”, – зауважили експерти.

В ISW додали, що у Кремлі, очевидно, зрозуміли, що тих сил, які є у них зараз, недостатньо аби завоювати Україну, а поспішно сформовані добровольчі батальйони не відповідають потребам армії.

“Таким чином, Путін, ймовірно, створює правові та інформаційні умови для покращення формування російської армії, не вдаючись до розширеного призову, змінюючи баланс батога й пряника, який Кремль використовує для стимулювання добровільного призову”, – мовиться у звіті.

Аналітики також зауважили, що Путін не може заохочувати росіян до війни, пропонуючи їм додаткові кошти чи певні пільги при працевлаштуванні, які він раніше обіцяв добровольцям. Однак президент РФ може вірити, що росіяни погодяться воювати, щоб “захищати російський народ та російські землі”.

Водночас в Росії пришвидшили ухвалення закону про посилення покарання за дезертирство, відмову від призову та непокору. Цей закон також передбачає кримінальну відповідальність за добровільну здачу у полон. Однак закон не передбачає повномасштабної мобілізації чи ширшого призову, а також не проводить будь-яких підготовчих заходів до таких подій.

“ISW не помітив жодних доказів того, що Кремль найближчим часом має намір змінити свою практику призову. Новий кремлівський закон стосується посилення кремлівського примусового волонтерства, або того, що лідер Чечні Рамзан Кадиров назвав “самомобілізацією””, – додали експерти.