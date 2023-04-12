Про це інформує пресслужба Державної прикордонної служби України
Clearview AI – система розпізнавання облич, яка допомагає прикордонникам виявляти людей, причетних до злочинів.
“За допомогою програми прикордонники змогли встановити понад 10 000 осіб. Це ті, хто незаконно переправляв дітей до РФ; російські військовослужбовці; колаборанти, зрадники тощо”, – розповіли у Держприкордонслужбі.
А також додали, що директор американської компанії Clearview AI Хоан Тон-Тхат зустрівся з українськими прикордонниками. Сторони обговорили подальшу співпрацю та використання програм компанії в повсякденній діяльності ДПСУ.
Зазначимо, що українські правоохоронці встановили особи 91 російського військового, які причетні до злочинів в Бучі.
- На Куп’янському напрямку українські прикордонники підпалили склад боєкомплектів російських військових, а також знищили вантажівку “Урал” з російськими солдатами.
- У Держприкордонслужбі показали, як бригада “Сталевий кордон” готується до контрнаступу.