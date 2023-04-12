Українські прикордонники за допомогою американської системи розпізнавання облич Clearview AI змогли встановити понад 10 тисяч осіб, які брали участь у російських воєнних злочинах.

Про це інформує пресслужба Державної прикордонної служби України

Clearview AI – система розпізнавання облич, яка допомагає прикордонникам виявляти людей, причетних до злочинів.

“За допомогою програми прикордонники змогли встановити понад 10 000 осіб. Це ті, хто незаконно переправляв дітей до РФ; російські військовослужбовці; колаборанти, зрадники тощо”, – розповіли у Держприкордонслужбі.

А також додали, що директор американської компанії Clearview AI Хоан Тон-Тхат зустрівся з українськими прикордонниками. Сторони обговорили подальшу співпрацю та використання програм компанії в повсякденній діяльності ДПСУ.

Зазначимо, що українські правоохоронці встановили особи 91 російського військового, які причетні до злочинів в Бучі.