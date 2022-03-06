Російський президент Володимир Путін провів чергову телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Під час перемовин президенти обговорили ситуацію щодо загрози українським АЕС.

Про це йдеться на сайті Кремля.

Зазначається, що французький лідер розповів Путіну про пропозицію генерального директора МАГАТЕ (Міжнародна агенція з атомної енергії) провести тристоронню зустріч МАГАТЕ-Україна-РФ у Чорнобильській зоні. Ця зустріч необхідна задля вироблення механізму забезпечення безпеки ядерних об’єктів в Україні.

У відповідь президент держави-агресора зазначив, що загалом ідея таких тристоронніх перемовин може бути корисною, проте варто змінити формат зустрічі. Путін не готовий до перемовин у Чорнобильській зоні та наполягає, щоб це були перемовини у форматі відеозв’язку або ж зустріч повинна відбутись у третій країні.

Путін повідомив Макрону, що наразі Чорнобильська АЕС перебуває під контролем його загарбників і пояснив, що це необхідно задля “виключення можливості організації українськими неонацистами або терористами провокацій, що загрожують катастрофічними наслідками”.