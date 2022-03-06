Про це йдеться на сайті Кремля.
Зазначається, що французький лідер розповів Путіну про пропозицію генерального директора МАГАТЕ (Міжнародна агенція з атомної енергії) провести тристоронню зустріч МАГАТЕ-Україна-РФ у Чорнобильській зоні. Ця зустріч необхідна задля вироблення механізму забезпечення безпеки ядерних об’єктів в Україні.
У відповідь президент держави-агресора зазначив, що загалом ідея таких тристоронніх перемовин може бути корисною, проте варто змінити формат зустрічі. Путін не готовий до перемовин у Чорнобильській зоні та наполягає, щоб це були перемовини у форматі відеозв’язку або ж зустріч повинна відбутись у третій країні.
Путін повідомив Макрону, що наразі Чорнобильська АЕС перебуває під контролем його загарбників і пояснив, що це необхідно задля “виключення можливості організації українськими неонацистами або терористами провокацій, що загрожують катастрофічними наслідками”.
- Нагадаємо, російський агресор продовжує вчиняти військові злочини. Окупанти обстріляли ядерну установку “Джерело нейтронів” Національного наукового центру “Харківський фізико-технічний інститут” (ННЦ ХФТІ).
- Також раніше надійшла інформація, що наразі Запорізька АЕС перебуває під контролем російських окупаційних військ.
- Відомо, що персонал ЧАЕС перебуває в заручниках у російських окупантів від початку вторгнення Росії в Україну.