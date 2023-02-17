Протягом двох днів енергетики відновили електропостачання у 24 населених пунктах Донецької області, що були знеструмлені внаслідок атак РФ.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

“За два дні енергетики ДТЕК повернули світло для майже 9 тисяч родин у прифронтових регіонах Донецької області”, – зазначили у компанії.

А також додали, що через постійні обстріли без електропостачання залишається ще багато населених пунктів, де енергетики ДТЕК не мають доступу до проведення робіт.

Зауважимо, за даними “Укренерго”, сьогодні споживання електроенергії – на рівні робочого дня, але дещо нижче, ніж учора. Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній упродовж всього робочого тижня і поки що не прогнозується.

У компанії зазначили, що електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття наявного споживання. Зараз працюють всі види електростанцій в енергосистемі.

Переважно у денні години активно працюють електростанції з відновлюваних джерел енергії. Проте імпорт електроенергії незначний в результаті стабілізації електропостачання в країні.

За даними “Укренерго”, через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились. Але при зростанні споживання можливе застосування відключень.

Сьогодні заміри фактичного споживання проводяться відповідно до графіка у м. Київ та у Чернівецькій області.

Натомість в Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще є мережеві обмеження. Через збільшення активності бізнесу, споживання Одеси зростає. Тому для уникнення перевантаження обладнання застосовуються графіки погодинних відключень.

У компанії нагадали, що через мережеві обмеження вчора споживання обмежувалось у м. Києві, Київській та Житомирській областях.

“Ремонтні бригади “Укренерго” працюють безперервно над усуненням мережевих обмежень на Одещині, які викликані значними пошкодженнями основного обладнання підстанцій, які неодноразово було атаковано ракетами та дронами росіян”, – розповіли в компанії.