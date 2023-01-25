Останні супутникові знімки демонструють, якими вагомими є втрати серед найманців ПВК "Вагнер" у війні проти України. Зокрема на одному з російських кладовищ, де хоронять "вагнерівців", лише за два місяці кількість могил зросла у сім разів.

Про це повідомляє The New York Times.

Цвинтар, який використовує ПВК “Вагнера” стрімко зріс у розмірах за останні кілька місяців, згідно з інтерв’ю та аналізом супутникових знімків The New York Times.

Збільшення кількості поховань є візуальним доказом того, яких вагомих втрат зазнає ПВК “Вагнер”, насамперед серед рядових солдатів.

Експансія збігається з наступом російських солдатів і найманців з метою завоювати позиції на сході України. Уряд США стверджує, що втрати вагнерівців на полі бою обчислюються тисячами, і що 90% із них — це ув’язнені, яких завербували для боротьби в обмін на звільнення з в’язниці.

Супутниковий знімок, зроблений 24 січня, показує близько 170 ділянок для поховання в районі кладовища, де, як відомо, хоронять вагнерівців. Ця кількість зросла майже в сім разів у порівнянні з супутниковими знімками два місяці тому.

Кладовище ПВК “Вагнера” є нещодавнім доповненням до його зростаючої інфраструктури всередині Росії, де вона прагне позиціонувати себе як переважаючу бойову силу над російською армією. Про існування могил поблизу основного навчального центру групи в південно-східному селі Молькін вперше у грудні повідомив Віталій Вотановський, активіст і колишній офіцер ВПС Росії.

51-річний Вотановський розповів The Times, що він відвідує кладовища, щоб задокументувати випадки загибелі росіян під час бойових дій в Україні. Місцезнаходження цвинтаря могло б залишитися невідомим, якби місцеві жителі не повідомили йому, що територія використовується для поховання незатребуваних тіл бійців вагнерівців. Протягом кількох візитів він фотографував все більше надгробків і завантажував їх у свій Telegram-канал “Тітушки в Краснодарі”.

“Наша мета – показати людям, що війна призводить до смертей, і це не десь далеко чи по телевізору, а тут, поруч з нами”, – сказав Вотановський.

Мертвих може бути навіть більше, ніж наявних могил. Місцеві жителі розповіли Вотановському, що багатьох вагнерівців, найімовірніше, кремували.

Протягом багатьох років вагнерівці були маловідомими і діяди за кордоном у таких країнах, як Сирія, Лівія та Центральноафриканська Республіка.

Організація Об’єднаних Націй і правозахисні групи звинувачують угруповання у нападах на мирних жителів і проведенні масових страт.

Але з початком повномасштабної війни в Україні група розширила свою публічну присутність за допомогою рекламних відео та заяв про власну бойову майстерність — багато в чому завдяки публічному обличчю групи Євгену Пригожину.

На відео, яке з’явилося у вересні минулого року, Пригожин натякнув на існування кладовища під час вербування в’язнів з російської пенітенціарної системи, пообіцявши подбати про їхні останки, якщо вони загинуть у бою.

“Тих, хто не знає, де хоче бути похованим, ми ховаємо біля каплиці ПВК “Вагнера””, – сказав він.

Через десять днів після того, як Вотановський оприлюднив місцезнаходження кладовища, прокремлівські ЗМІ опублікували кілька відео, на яких показано, як Пригожин покладає квіти до могили на кладовищі.

Також видно ряди свіжовикопаних могил, кожна з яких прикрашена вінками у формі та кольорах логотипу ПВК “Вагнер”.

“Він багато працює над героїзацією — це зараз така собі російська політика: навіщо триматися за це життя, коли можна так героїчно померти. Смерть не страшна. А страшне навпаки: не вмерти за Батьківщину”, — сказала Ольга Романова, засновниця благодійної організації “Росія за ґратами”, яка допомагає засудженим та їхнім родинам.

Ці кадри та фотографії Вотановського також дають змогу встановити, хто воював і гинув за ПВК “Вагнера” в останні місяці.

Щонайменше 16 імен і дат народження, зображених на надгробках, з’явилися в онлайн-базах даних людей, засуджених за злочини в Росії. Ймовірно, багато загинуло в боях навколо українських міст Бахмут і Соледар, де за останні чотири місяці найманці та російські військові зазнали великих втрат.

На іншому відео Пригожин відвідав каплицю вагнерівців, приблизно за вісім миль від кладовища. На кадрах показано, як компанія найманців імітує способи, якими офіційні військові країни можуть вшанувати пам’ять своїх власних загиблих у війні, встановлюючи величні пам’ятники та фрески на добре доглянутих територіях.

Також присутні ряди чорних стін, що містять відсіки, типові для поховання кремованих останків. Кожен відсік має ідентифікаційний номер і викладку бойових нагород загиблого.

The Times ідентифікувала загалом 21 стіну в каплиці, кожна з яких містить 42 відсіки, що свідчить про те, що сотні загиблих бійців “Вагнера” або поховані, або, принаймні, вшановані в каплиці. Незрозуміло, чи всі ці бійці були вбиті в Україні чи деінде, але кадри все одно дають погляд на масштаби втрат ПВК.