У Київраді розпочали реалізацію пропозицій щодо перейменування столичних вулиць у процесі дерусифікації. Так, 25 серпня під час засідання перейменували понад 100 з близько 300 об'єктів в усіх районах Києва. Водночас на засіданні не було вулиці Романа Ратушного, оскільки Департамент суспільних комунікацій не встиг підготувати проєкт рішення.

Про це повідомила депутатка Київради та військовослужбовець ЗСУ Аліна Михайлова у Facebook.

18 червня міський голова Віталій Кличко публічно пообіцяв вшанувати пам‘ять Романа Ратушного і назвати на його честь київську вулицю.

На голосування винесли вулицю Волгоградську в Солом‘янському районі. Майже 30 000 киян проголосували за вулицю Романа Ратушного. Це перейменування пройшло всі процедури.

Проте засіданні 25 серпня не було вулиці Романа Ратушного, тому що Департамент суспільних комунікацій просто не встиг підготувати проєкт рішення.

“Тобто у нас на зарплаті з податків киян сидить цілий департамент, який за ДВА МІСЯЦІ не встиг написати 4 сторінки в ворді?”, – запитала депутатка Київради.

Вона зауважила, що усі перейменування важливі, але це – особливо актуальне, адже Роман Ратушний – це уособлення Києва, який загинув конкретно в цій війні. За її словами, він мав йти у першій десятці на перейменування.

Михайлова запропонувала свою допомогу у розв’язанні цього питання. Так, помічник депутатки, студент 4 курсу підготував текст проєкту рішення і пояснювальної записки за 10 хвилин.

“Може розженемо той Департамент і візьмем якогось студента на практику? Більше користі буде”, – запропонувала армійка.

Окрім цього, 20 червня Михайлова звернулась до міського голови з проханням надати Роману Ратушному звання “Почесний громадянин міста Києва” і звернутись із таким клопотанням до Київради на найближчому засіданні, проте з того часу клопотання досі не було.

За словами депутатки, проблема в тому, що КМДА абсолютно не відчуває суспільства. Земельні та будівельні питання вирішуються швидко й ефективно, а вшанування Героїв треба виборювати й протискати. Вона наголосила, що так не має бути на 6-му місяці повномасштабної війни.

Михайлова закликала на найближче засідання Київради подати проєкт рішення про перейменування вулиці Волгоградської на вулицю Романа Ратушного. На те ж засідання подати проєкт рішення про присвоєння Ратушному звання “Почесний громадянин міста Києва” посмертно.

Першим запропонував перейменувати вулицю Волгоградську, що розташована поблизу Протасового Яру, на честь Романа Ратушного український письменник та музикант Євген Лір. Він зазначив, що Ратушний заслужив право бути увічненим на карті Києва, за кращу версію якого він боровся.

Більшістю голосів кияни висловились за перейменування вулиці Волгоградської на честь загиблого у бою з росіянами українського активіста, лідера громадської організації “Захистимо Протасів Яр”, розвідника Романа Ратушного.

Своєю чергою, депутат Київради фракції “Європейська солідарність”, правозахисник Леонід Ємець зазначив, що так кияни подякували Ратушному за його подвиги.