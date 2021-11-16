69% українців вважають, що справи в Україні йдуть у неправильному напрямку, а 23% населення дотримується протилежної точки зору.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи “Рейтинг”.

“За останні два місяці тих, котрі вважають напрям розвитку країни неправильним, побільшало (на початку вересня – 58%). Відносно більше тих, хто оцінює напрям розвитку країни як правильний, серед молоді та виборців партії “Слуга народу”, – йдеться в опитуванні.

При цьому 8% опитаних не змогли відповісти на це питання.

Довідково.

Аудиторія опитування: населення України віком від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Опитували у телефонному режимі. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 10-13 листопада 2021 р.

11 листопада повідомлялося, що електоральна підтримка президента Володимира Зеленського продовжує знижуватись.