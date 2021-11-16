Про це свідчать дані опитування соціологічної групи “Рейтинг”.
“За останні два місяці тих, котрі вважають напрям розвитку країни неправильним, побільшало (на початку вересня – 58%). Відносно більше тих, хто оцінює напрям розвитку країни як правильний, серед молоді та виборців партії “Слуга народу”, – йдеться в опитуванні.
При цьому 8% опитаних не змогли відповісти на це питання.
Довідково.
Аудиторія опитування: населення України віком від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Опитували у телефонному режимі. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 10-13 листопада 2021 р.
11 листопада повідомлялося, що електоральна підтримка президента Володимира Зеленського продовжує знижуватись.
- Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський вперше після президентських виборів 2019 року очолив антирейтинг українських політиків.
- 26 жовтня повідомлялося, що електоральна підтримка чинного президента України Володимира Зеленського та найбільшої партії у Верховній Раді “Слуга народу” продовжує падати.