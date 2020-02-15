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14 лютого

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За два місяці на Донбасі майже 400 разів обстрілювали українські позиції, – Зеленський

Упродовж останніх двох місяців на Донбасі попри домовленості про припинення вогню зафіксовано майже 400 обстрілів.

Субота, 15 лютого 2020, 15:07

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє кореспондент #Букв.

“Ми домовилися в Парижі, що підтвердимо відданість всеосяжному припиненню вогню. І відповідна заява Тристоронньої контактної групи ухвалена 18 грудня 2019 року. Але повну тишу так поки що й не вдалося забезпечити. Майже за 2 останні місяці зафіксовано понад 400 обстрілів українських позицій, унаслідок яких продовжують гинути українські люди, українські військові”, – наголосив він.

За словами Зеленського, потрібні дієві механізми, за якими припинення вогню відбудеться не на словах, а в реальному житті.

Він також заявив про готовність до діалогу із мирним населенням, що проживає на території тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей, але не з так званою “владою” ОРДЛО.

“Нас переконують, що таким дієвим механізмом є прямий діалог з так званою місцевою владою в ОРДЛО. Ми готові до діалогу з мирним населенням цих територій. Але не з тими, хто є невизнаним з точки зору міжнародного права, а отже, не може представляти місцеве населення України”, – додав глава держави.

  • Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки запропонував ідею секторального розведення сил на Донбасі.
Теги: Володимир Зеленський, Мюнхенская конференция по безопасности, війна, обстріл, Донбасс

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