Протягом двох років роботи Верховної Ради України нинішнього, IX скликання, кожен п’ятий народний депутат від пропрезидентської політсили "Слуга народу" став фігурантом гучного публічного скандалу.

Про це поінформували в Комітеті виборців України (КВУ).

“Аналіз відкритих джерел показує, що фігурантом гучного скандалу став кожен п’ятий депутат монобільшості – всього 53 народні депутати. Серед основних причин скандалів: проросійські заяви депутатів “Слуги народу”, неетична поведінка, зокрема, й під час планерних засідань ВР, а також звинувачення в корупції”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначив голова КВУ Олексій Кошель, “це безпрецедентна кількість публічних скандалів як для однієї фракції”.

“Попри обіцянки Володимира Зеленського прощатися зі скандальними депутатами, більшість з них досі є членами фракції. Деякі політики спромоглися потрапити відразу в декілька гучних скандалів за два роки роботи в парламенті. Серед можливих причин такої ситуації – формування виборчого списку на парламентських виборах не на основі професійних якостей кандидатів, а завдяки особистим симпатіям. В результаті в парламент потрапили десятки осіб, які ніколи раніше не займалися політикою і не розуміють основ публічної комунікації”, – пояснив Кошель.

У КВУ уточнили, що лідерами серед нардепів-“слуг” за кількістю публічних скандалів є: Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Євгеній Шевченко, Максим Бужанський, Давид Арахамія.

У Комітеті виборців також нагадали, чого стосувалися пов’язані зі “слугами” скандали:

1. Давид Арахамія – неодноразово робив одіозні заяви та коментарі (щодо ядерної зброї, розмови Володимира Зеленського із президентом США Джозефом Байденом “на підвищених тонах”, можливості надання води до окупованого Криму тощо). Варто зазначити, що Арахамія також потрапив до сексистського скандалу та порушив правила паркування авто (детально про це – в матеріалі).

2. Олександр Корнієнко – разом із Арахамією потрапив у сексистський скандал через висловлювання про колегу з партії.

3. Микола Тищенко – потрапив відразу в декілька публічних скандалів (зокрема, щодо роботи його ресторану “Велюр” під час локдауну, порушення карантинних норм на дні народженні дружини, одіозною поведінкою під час виборів народного депутата на Івано-Франківщині).

4. Євгеній Шевченко – здійснив публічний візит до Олександра Лукашенка, відомий одіозними заявами щодо російсько-української війни.

5. Єлизавета Богуцька – назвала відомого українського соціолога Євгена Головаху “дєдушкою” і “якимось Євгеном Івановичем з позаминулого століття”. Крім того, депутатка назвала коронавірус “аферою”, а світову паніку через хворобу – “коронабесием”.

6. Євгеній Брагар – запропонував одній із глядачок телеканалу продати собаку, щоб заплатити за “комуналку”. Крім того, депутат потрапив у скандал із патрульними: його запідозрили у водінні під наркотиками.

7. Олександр Юрченко – депутата звинуватили в спробі отримання хабаря за внесення пропозицій до законопроєкту.

8. Максим Бужанський – обізвав журналістку “тупою вівцею”, відомий провокативними заявами щодо російсько-української війни, ставленням до історичних подій та ініціюванням неоднозначних змін до закону про українську мову.

9. Василь Вірастюк – поскаржився, що на Прикарпатті замало символіки із “Великим будівництвом”.

10. Юлія Грішина – назвала Верховну Раду “Верховним совєтом”.

11. Оксана Дмитрієва – була помічена журналістами у стінах Верховної Ради у наддорогому вбранні.

12. Гео Лерос – побився у Верховній Раді із депутатом Бужанським.

13. Олександр Дубінський – потрапив під санкції США через втручання в президентські вибори, пояснив наявність дорогих автомобілів в його сім’ї фразою “мама любит скорость”, звинувачував депутатів “Слуги народу” в отриманні “чорної зарплати”.

14. Роман Іванісов – як з’ясувалося, народний депутат мав судимість за групове зґвалтування.

15. Юрій Камельчук – потрапив у скандал через неправильне паркування під Верховною Радою. Відомий своїми атиковідними заявами.

16. Данило Гетманцев – потрапив у скандал через звинувачення в лобізмі інтересів представників грального бізнесу.

17. Валерій Колюх – під час засідання ВР бронював готель у Домінікані.

18. Ольга Василевська-Смаглюк – назвала коронавірус маркетинговим ходом.

19. Богдан Торохтій – за даними журналістів, депутат звернувся до міського голови Києва із проханням надати в користування 8 квартир для своїх помічників.

20. Маргарита Шол, Олександр Гайду, Павло Халімон – за інформацією журналістів депутати незаконно відвідали один з ресторанів Києва під час локдауну.

21. Олег Арсенюк – влаштував бійку в одному з ресторанів Черкас.

22. Юрій Корявченков – депутата звинуватили в спробі лобізму бізнес-інтересів у Кривому Розі.

23. Микола Галушко – звинуватив партію у торгівлі місцями у списках на місцевих виборах.

24. Мар’яна Безугла – потрапила у скандал через занижену вартість квартири в Києві, яку депутатка вказала в декларації.

25. Анна Колісник – під час виступу у ВР головнокомандувача ЗСУ у листуванні написала, що “потрібно валити із цієї країни”.

26. Андрій Стріхарський – влаштував бійку в одному з ресторанів.

27. Олена Криворучкіна – потрапила у секс-скандал через інтимну переписку під час засідання ВР.

28. Ірина Верещук – у 2019 році заявила, що Україну не чекають в НАТО, а тому варто переглянути підхід до відносин з Альянсом.

29. Анна Скороход – заявила про тиск керівництва партії на неї та її родину нібито через її голосування всупереч загальній позиції партії.

30. Антон Поляков – заявив, що був виключений із складу фракції через те, що розкритикував рішення політсили в своєму Telegram-каналі.

31. Олександр Куницький – журналісти звинуватили наредпа в лобізмі та рекламуванні свого бізнесу у ВР.

32. Сергій Литвиненко – скандал через “кнопкодавство”.

33. Олена Копанчук – скандал через “кнопкодавство”.

34. Андрій Одарченко – під час відпочинку виник конфлікт між нардепом та іншим чоловіком, внаслідок якого депутата вдарили по обличчю.

35. Анатолій Остапенко – вів непристойну переписку зі знайомим під час засідання Верховної Ради.

36. Євген Петруняк – нардепа помітили за переглядом у залі ВР провокаційних медіафайлів.

37. Микита Потураєв – з трибуни ВР запропонував “розстріляти ОПЗЖ”, чим спровокував бійку.

38. Михайло Радуцький – журналісти опублікували фото нецензурної переписки депутата у ВР щодо призначення міністра охорони здоров’я.

39. Олег Семінський – вдарив чоловіка в Чернігові, пошкодив його автомобіль.

40. Володимир Тимофійчук – на початку депутатської каденції оскандалився заявою про те, що до політики займався фермерством в “Коломойському районі”. А щодо політичної програми народний обранець зазначив, що він нічого не обіцяв і не обіцяє.

41. Олександр Качура – у народного депутата виник публічний конфлікт із міським головою Сум, під час якого між політиками відбулася сварка. Міський голова облив водою нардепа. Її Качура приніс із собою, щоб продемонструвати якість води в місті.

42. Олег Воронько, Остап Шипайло, Олександр Трухін, Степан Чернявський, Павло Павліш – депутати-мільйонери, які орендують житло в Києві за бюджетні кошти.

43. Андрій Герус – у листопаді 2019 року в депутата стався конфлікт із Олегом Ляшком, в результаті якого політики побилися прямо в аеропорту.

44. Руслан Стефанчук – потрапив у скандал через те, що знімав квартиру у тещі за бюджетні кошти.

45. Галина Третьякова – потрапила у скандал через фразу про “дітей низької якості” щодо ситуації із безробітними.

46. Богдан Яременко – став фігурантом “секс-скандалу” у Верховній Раді.

47. В’ячеслав Медяник – Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила провадження після оприлюднення в ЗМІ листування нардепа, де той обіцяє “вирішити питання” з прокуратурою.