ООН: Під час протестів в Білорусі понад 400 осіб зазнали тортур міліції, серед них жінки й діти

Експерти Організації Об'єднаних Націй задокументували понад 400 звернень громадян, які зазнали тортур і катувань з боку правоохоронців після затримання на акціях протесту.

Про це йдеться у доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини, опублікованій 1 вересня.

Сотні звернень щодо катувань

Експерти ООН отримали повідомлення про 450 задокументованих випадків катувань і жорстокого поводження з людьми, позбавленими волі після масових протестів через суперечливі президентські вибори 9 серпня.

“Ми надзвичайно стурбовані сотнями заяв про катування та інше жорстоке поводження в поліції”, — заявили вони.

Експерти також отримали повідомлення про насильство щодо жінок і дітей, включаючи сексуальне насильство і зґвалтування гумовими кийками, і заявили:

“Будь-яке порушення не допускає відступу від заборони на катування і жорстоке поводження та має переслідуватися і каратися. Держава повинна зробити все можливе для запобігання, розслідування та покарання за будь-які форми жорстокого поводження, включаючи насильство щодо жінок, незалежно від того, здійснюються ці дії державою чи іншими суб’єктами”.

Зниклі безвісти

За словами експертів ООН, більшість тих, хто вважався зниклими безвісти після протестів, були знайдені.

Одночасно тривогу викликає той факт, що місцезнаходження принаймні 6 осіб залишається невідомим.

Тисячі затриманих на акціях

Під час акцій протесту впродовж останніх тижнів, за даними ООН, було затримано близько 6,7 тисячі осіб. Експерти ООН зауважили, що “ніхто не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за мирну участь в демонстраціях”. Тож позбавлення волі за це є незаконним і може бути розцінене як насильницьке зникнення, попри те, чи було воно тривалим.

Особливу увагу в ООН звернули на те, що арешти відбувалися невибірково: серед затриманих опинялися і випадкові перехожі, і журналісти. При цьому судили затриманих з поспіхом, порушуючи їхні права на захист.

“Ми також як і раніше стурбовані тим, що випадки насильницьких зникнень можуть збільшитися, якщо буде продовжуватися жорстка реакція на мирні протести”, — заявили в ООН.

Експерти ООН з прав людини закликають білоруську владу:

припинити катування затриманих;

притягнути до відповідальності правоохоронців, які безкарно принижували і били затриманих протестувальників;

дотримуватися основних положень про захист (із негайною реєстрацією, судовим наглядом за затриманням і інформуванням членів сім’ї про позбавлення ​​людини волі) з метою запобігання насильницьким зникненням.

Що відбувається в Білорусі?

В Білорусі тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Він обіймає цю посаду з 1994 року. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12%.

Президентські вибори відбулися 9 серпня. Того ж дня спалахнули протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано було близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.

На другий день протестів ЗМІ повідомляли про силовий розгін мирних протестувальників за допомогою світлових та шумових гранат, гумових куль та кийків. 10 серпня стало відомо про першого загиблого учасника акції.

Під час акцій протесту загинули щонайменше 3 особи. 15 серпня в Мінську відбулося прощання з Олександром Тарайковським, який загинув під час протестів 10 серпня на вулиці Притицького. Попрощатися із загиблим вийшли тисячі людей.

18 серпня стало відомо про смерть ще одного протестувальника. 19-річний Артем Паруков загинув, за версією правоохоронців, в результаті наїзду автомобіля на Партизанському проспекті в Мінську. Близькі загиблого не вірять у цю версію.

19 серпня у військовому госпіталі Мінська (Білорусь) помер 43-річний житель міста Брест Геннадій Шутов. У нього стріляли силовики під час протестів.