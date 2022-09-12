Сили оборони півдня в зоні відповідальності мають переконливі результати. Станом на 12 вересня, з початку активних дій українським армійцям вдалось перемістити лінію фронту від 4 до 12 км.

Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування “Південь”.

Так, загальна площа вивільнених територій становить понад 500 кв.км.

Українське військо звільнило 13 населених пунктів, серед яких Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок та Миролюбівка.

Протягом 2 тижнів на південному напрямку бійці вивели з ладу понад 1800, уразили понад 150 пунктів управління, командних та опорних пунктів, знищили 122 танки та понад 500 одиниць автобронетехніки, 134 артилерійські системи, близько 20 РСЗВ, 2 літаки, 2 гелікоптери, 13 БпЛА та 70 складів боєприпасів.

Окрім цього, ЗСУ нанесли до 140 огневих уражень по мостах та переправах.

За результатами проведення активних дій української армії, ворог деморалізований і вишукує способи залишення окупованих територій.

Проте, зауважили у пресслужбі, сил і потужностей в окупантів все ще багато. Бої тривають і підступність ворога, який гатить по об’єктах цивільної і критичної інфраструктури, по житлових кварталах недооцінювати не можна.

12 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українське військо звільнило вже майже 6000 кв. км української території.