Про це інформує пресслужба Національної поліції України.
Зазначається, що 46 002 справ відкрили щодо порушення законів та звичаїв війни, 9 199 – за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, 2 293 – за колабораційну діяльність, 107 – за державну зраду, а також 37 – за диверсію тощо.
Також у пресслужбі зазначили, що на території деокупованих районів виявлено 49 місць, де росіяни незаконно утримували та катували громадян, зокрема:
- 25 – у Харківській області;
- 15 — у Херсонській області;
- 3 — у Київській області;
- 2 — у Сумській та Миколаївській областях;
- 1 — у Донецькій та Чернігівській областях.
Раніше в Офісі президента заявили, що створення трибуналу щодо злочину агресії – це питання не війни в Україні, а зрілості всього цивілізованого світу, якої йому не вистачило у 2008 році, коли РФ прийшла з агресією в Грузію, та у 2014-му, коли РФ прийшла в Крим та на схід України. Президент Латвії Егілс Левітс погодився з твердженням та зауважив на готовності країни підтримати цей крок.
Окрім цього, Україна ініціює комплексний процес для виключення Росії з Ради безпеки ООН та загалом з Організації Об’єднаних Націй.
- Генеральна секретарка Організації з безпеки та співробітництва в Європі Гельґа Марія Шмід заявила, що після початку повномасштабної війни Росії проти України відбулось різке зростання торгівлі людьми.
- Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу побажав президенту РФ Володимиру Путіну з нагоди його 70-річчя зустріти наступний день народження за ґратами.
- Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавскі закликав створити спеціальний трибунал для переслідування вищого керівництва РФ за ймовірні воєнні злочини, скоєні в Україні.