З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну слідчі Національної поліції України розпочали 57 686 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації та їхніми пособниками.

Про це інформує пресслужба Національної поліції України.

Зазначається, що 46 002 справ відкрили щодо порушення законів та звичаїв війни, 9 199 – за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, 2 293 – за колабораційну діяльність, 107 – за державну зраду, а також 37 – за диверсію тощо.

Також у пресслужбі зазначили, що на території деокупованих районів виявлено 49 місць, де росіяни незаконно утримували та катували громадян, зокрема:

25 – у Харківській області;

15 — у Херсонській області;

3 — у Київській області;

2 — у Сумській та Миколаївській областях;

1 — у Донецькій та Чернігівській областях.

Раніше в Офісі президента заявили, що створення трибуналу щодо злочину агресії – це питання не війни в Україні, а зрілості всього цивілізованого світу, якої йому не вистачило у 2008 році, коли РФ прийшла з агресією в Грузію, та у 2014-му, коли РФ прийшла в Крим та на схід України. Президент Латвії Егілс Левітс погодився з твердженням та зауважив на готовності країни підтримати цей крок.

Окрім цього, Україна ініціює комплексний процес для виключення Росії з Ради безпеки ООН та загалом з Організації Об’єднаних Націй.