З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну слідчі Національної поліції України розпочали 53 190 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації та їхніми пособниками.

Про це інформує пресслужба Національної поліції.

Зокрема, з них:

41 614 – за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни);

9 162 – за ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

2 226 – за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність);

103 – за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада);

37 – за ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія) та ін.

Раніше в Офісі президента заявили, що створення трибуналу щодо злочину агресії – це питання не війни в Україні, а зрілості всього цивілізованого світу, якої йому не вистачило у 2008 році, коли РФ прийшла з агресією в Грузію, та у 2014-му, коли РФ прийшла в Крим та на схід України. Президент Латвії Егілс Левітс погодився з твердженням та зауважив на готовності країни підтримати цей крок.

Окрім цього, Україна ініціює комплексний процес для виключення Росії з Ради безпеки ООН та загалом з Організації Об’єднаних Націй.