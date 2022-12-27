Про це інформує пресслужба Національної поліції.

Зокрема, з них:

  • 41 614 – за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни);
  • 9 162 – за ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • 2 226 – за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність);
  • 103 – за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада);
  • 37 – за ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія) та ін.

Джерело: Нацполіція

Раніше в Офісі президента заявили, що створення трибуналу щодо злочину агресії – це питання не війни в Україні, а зрілості всього цивілізованого світу, якої йому не вистачило у 2008 році, коли РФ прийшла з агресією в Грузію, та у 2014-му, коли РФ прийшла в Крим та на схід України. Президент Латвії Егілс Левітс погодився з твердженням та зауважив на готовності країни підтримати цей крок.

Окрім цього, Україна ініціює комплексний процес для виключення Росії з Ради безпеки ООН та загалом з Організації Об’єднаних Націй.