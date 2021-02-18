Про це повідомила сьогодні, виступаючи зі звітом у Верховній Раді, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, інформує кореспондент #Букв.
“Дійсно, є кілька заяв щодо цього факту. Дійсно, кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР). Дійсно проводиться досудове розслідування”, – зазначила Венедіктова.
Вона пообіцяла представити результати розслідування, коли вони будуть.
“Коли ми вийдемо на певні результати, ви це побачите. Ви бачите, що процес досудового розслідування, а потім судовий процес в Україні не швидкий. Це тому, що у нас такий Кримінально-процесуальний кодекс. Хочете нашої швидкої роботи – давайте змінимо Кримінально-процесуальний кодекс. А тут (у справі про призначення Шкарлета, – ред.) ми працюємо. Будуть результати – будемо звітувати”, – заявила Венедіктова.
Раніше в пресслужбі партії “Голос” повідомляли, що Офіс генпрокурора України за заявою політсили відкрив кримінальне провадження щодо “кнопкодавства” під час голосування за Шкарлета. Зазначалося, що провадження відкрито за статтею 364-2 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем). Розслідування було доручено провести Державному бюро розслідувань.
Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України 17 грудня 2020 року.
- 17 грудня Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України. До цього він виконував обов’язки голови Міносвіти. Кандидатура Шкарлета була підтримана мінімальною кількістю голосів (226 нардепів). Частина нардепів були обурені таким призначенням і скандували “Ганьба!”.
- Згодом у фракції “Голосу” заявили, що деякі нардепи від фракції “Опозиційної платформи – За життя”, які нібито проголосували за призначення Шкарлета, в той час були відсутні в залі Парламенту. В “Європейській Солідарності” повідомили, що вимагатимуть переголосування по Шкарлету.
- 18 грудня після наради фракцій спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що регламентний комітет Верховної Ради перевірить ситуацію із можливим кнопкодавством під час голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти.
- 21 грудня під будівлею Офісу президента України відбувся мітинг проти призначення Сергія Шкарлета міністром освіти України.
- 17 лютого лідер фракції “Голос” Ярослав Железняк заявив, що відеозаписи, які мали підтвердити факт “кнопкодавства” в парламенті під час голосування за призначення Сергія Шкарлета, зникли. Ними має розпоряджатися Управління держохорони.