За фактом можливих порушень ("кнопкодавства") при голосуванні за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України зараз проводиться досудове розслідування.

Про це повідомила сьогодні, виступаючи зі звітом у Верховній Раді, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, інформує кореспондент #Букв.

“Дійсно, є кілька заяв щодо цього факту. Дійсно, кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР). Дійсно проводиться досудове розслідування”, – зазначила Венедіктова.

Вона пообіцяла представити результати розслідування, коли вони будуть.

“Коли ми вийдемо на певні результати, ви це побачите. Ви бачите, що процес досудового розслідування, а потім судовий процес в Україні не швидкий. Це тому, що у нас такий Кримінально-процесуальний кодекс. Хочете нашої швидкої роботи – давайте змінимо Кримінально-процесуальний кодекс. А тут (у справі про призначення Шкарлета, – ред.) ми працюємо. Будуть результати – будемо звітувати”, – заявила Венедіктова.

Раніше в пресслужбі партії “Голос” повідомляли, що Офіс генпрокурора України за заявою політсили відкрив кримінальне провадження щодо “кнопкодавства” під час голосування за Шкарлета. Зазначалося, що провадження відкрито за статтею 364-2 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем). Розслідування було доручено провести Державному бюро розслідувань.

Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України 17 грудня 2020 року.