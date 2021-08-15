Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
“До Печерського управління поліції з заявою про правопорушення звернувся журналіст. Він повідомив про те, що під час акції в урядовому кварталі невідомі особи нанесли йому тілесні ушкодження. Працівники поліції встановлюють усі обставини інциденту, а також свідків та очевидців події”, – йдеться у повідомленні.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.
Спікерка столичної прокуратури Надія Максимець повідомила, що Печерська окружна прокуратура здійснює у кримінальному провадженні процесуальне керівництво, та взяла розслідування на контроль.
Що сталося?
Після акції “Зупинимо капітуляцію”, яка відбулася під Офісом президента 14 серпня, на кореспондента видання #Букви Олександра Кужельного було скоєно напад. Нападники фільмували все, що відбувається, і згодом опублікували відеозапис нападу.
Олександра Кужельного наздогнала група осіб, які в агресивній формі вимагали видалення фотографій, які було зроблено кореспондентом під час заходу, та застосували проти нього силу.
Олександр Кужельний зазначив, що один з нападників перед тим, як застосувати проти нього силу, згадував про напад, який стався 21 липня під судом, де відбувалося засідання у справі анархіста Олексія Боленкова, та нападника — російського неонациста Михайла Шаланкевича на прізвисько “Ганс”.
- Нагадаємо, сьогоднішня акція протесту під Офісом президента, учасники якої виступили з вимогою, аби чинна влада “публічно відмовилася від домовленостей, які зраджують національні інтереси нашої держави”, не була мирною. Активісти принесли із собою шини й димові шашки. Поліціянти запропонували протестувальникам пройти поверхневий огляд особистих речей, однак ті відмовилися й почали жбурляти шинами у силовиків. Розпочалися сутички.
- За інформацією поліції Києва, під час акції постраждали 7 поліціянтів, військовослужбовець Нацгвардії та кілька громадян.
- Організатором події в соцмережі виступила сторінка “Патріоти України”, яка напередодні опублікувала заяву ветеранських рухів України проти репресій щодо українських націоналістів, ветеранів та патріотів. Серед підписантів заяви — “Національний корпус”, ВО “Свобода”, “Консервативний рух Традиція і Порядок”, “Державницька ініціатива Яроша”, “Конгрес Українських Націоналістів”, “Добровольчий Рух ОУН”, “Націоналістичний рух Карпатська Січ”, “Автомайдан” та багато інших.