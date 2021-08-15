За фактом нападу та побиття фотокореспондента нашого видання Олександра Кужельного під час виконання ним редакційного завдання столична поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

“До Печерського управління поліції з заявою про правопорушення звернувся журналіст. Він повідомив про те, що під час акції в урядовому кварталі невідомі особи нанесли йому тілесні ушкодження. Працівники поліції встановлюють усі обставини інциденту, а також свідків та очевидців події”, – йдеться у повідомленні.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Спікерка столичної прокуратури Надія Максимець повідомила, що Печерська окружна прокуратура здійснює у кримінальному провадженні процесуальне керівництво, та взяла розслідування на контроль.

Що сталося?

Після акції “Зупинимо капітуляцію”, яка відбулася під Офісом президента 14 серпня, на кореспондента видання #Букви Олександра Кужельного було скоєно напад. Нападники фільмували все, що відбувається, і згодом опублікували відеозапис нападу.

Олександра Кужельного наздогнала група осіб, які в агресивній формі вимагали видалення фотографій, які було зроблено кореспондентом під час заходу, та застосували проти нього силу.

Олександр Кужельний зазначив, що один з нападників перед тим, як застосувати проти нього силу, згадував про напад, який стався 21 липня під судом, де відбувалося засідання у справі анархіста Олексія Боленкова, та нападника — російського неонациста Михайла Шаланкевича на прізвисько “Ганс”.