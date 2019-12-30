Про це повідомляє видання Bloomberg.
Найбільше за 2019 рік розбагатів француз Бернар Арно – на 36,5 млрд доларів. Він став третім найбагатшим чоловіком у світі за версією Bloomberg і одним з трьох за рівнем статків вище 100 млрд доларів.
У 2019, як і роком раніше, наймолодшим мільярдером стала американська модель Кайлі Дженнер.
Кайлі заснувала косметичну компанію Kylie Cosmetics, підписала ексклюзивне партнерство з Ulta Beauty Inc. Потім вона продала 51% акцій за 600 мільйонів доларів.
Лідирує в рейтингу власник Amazon Джефф Безос – незважаючи на скорочення стану на дев’ять мільярдів доларів, у нього зараз більше 111 млрд.
12 грудня член Демократичної партії США Олександрія Окасіо-Кортес написала у Twitter, що “такі багатства виходять за рахунок життів інших людей”.
Видання зазначає, що такий приріст статків, безсумнівно додасть масла в і без того палкі дебати про нерівність доходів. У США найбагатші люди становлять 0,1% – це з 1929 року. Такий стан справ спонукає деяких політиків закликати до радикальної перебудови економіки.
- Знадобилося лише кілька, щоб Кайлі Дженнер заробила десятизначні стан. Молодшій сестрі Кім Кардашьян 21 рік – і вона вже наймолодший у світі мільярдер за всю історію капіталу. #Букви з’ясували, як дівчині вдалося цього досягти.