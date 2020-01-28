У Міністерстві фінансів відзвітували, що за 2019 рік державний борг України виріс на 6,05 млрд доларів.

Про це йдеться в звітах, опублікованих на офіційному сайті міністерства.

Уточнюється, що за грудень 2019 го року борг зріс на 1,54 млрд доларів в порівнянні з листопадом.

При цьому наголошується, що через зміцнення української гривні в цілому державний борг в гривневому еквіваленті скоротився до 1,998 трлн грн з 2,168 трлн грн.

Повідомляється, що переважну частину боргу складають зовнішні позики – 39,34 млрд доларів.

Крім того, ще 10 мільярдів державою було гарантовано по запозиченнями інших позичальників.