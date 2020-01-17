За весь 2019 і січень 2020 року в зоні проведення ООС від обстрілів незаконних збройних формувань загинули 148 українських військовослужбовців.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

“Загалом упродовж 2019-2020 років через постійні атаки з боку незаконних збройних формувань на території Донецької області загинув 101 військовослужбовець, 519 отримали тяжкі поранення, у Луганській області – 31 та 197 відповідно”, — йдеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора запевняють, що відомство “контролює хід розслідування і судового розгляду по кожному факту загибелі військовослужбовців в зоні проведення ООС”. Зокрема, заведені кримінальні справи за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального Кодексу України за фактами загибелі українських військових в Авдіївці 15 січня і селі Калинове 16 січня.