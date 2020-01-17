Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.
“Загалом упродовж 2019-2020 років через постійні атаки з боку незаконних збройних формувань на території Донецької області загинув 101 військовослужбовець, 519 отримали тяжкі поранення, у Луганській області – 31 та 197 відповідно”, — йдеться в повідомленні.
В Офісі генпрокурора запевняють, що відомство “контролює хід розслідування і судового розгляду по кожному факту загибелі військовослужбовців в зоні проведення ООС”. Зокрема, заведені кримінальні справи за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального Кодексу України за фактами загибелі українських військових в Авдіївці 15 січня і селі Калинове 16 січня.
- Раніше Офіс генпрокурора ініціював досудове розслідування за фактами обстрілів з боку бойовиків цивільного населення на території Донецької області.