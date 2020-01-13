Про це повідомляється на порталі відкритих даних Opendatabot.

Ситуація з реєстраціями змінилася в квітні, майже відразу після президентських виборів.

Така динаміка викликана, насамперед, низкою владних рішень, а саме:

  • Законом про РРО;
  • Законом про внесення змін до Податкового кодексу щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг;
  • Законом про збір та облік ЄСВ;
  • Законом про внесення змін до Податкового кодексу щодо подання єдиної звітності з ЄСВ та податку на доходи фізосіб.

Відзначається, що в минулому році українці почали боятися ставати підприємцями і пішли “в тінь”.

Станом на початок 2020 року в Україні працює 1 876 604 підприємців.

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