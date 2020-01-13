Про це повідомляється на порталі відкритих даних Opendatabot.
Ситуація з реєстраціями змінилася в квітні, майже відразу після президентських виборів.
Така динаміка викликана, насамперед, низкою владних рішень, а саме:
- Законом про РРО;
- Законом про внесення змін до Податкового кодексу щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг;
- Законом про збір та облік ЄСВ;
- Законом про внесення змін до Податкового кодексу щодо подання єдиної звітності з ЄСВ та податку на доходи фізосіб.
Відзначається, що в минулому році українці почали боятися ставати підприємцями і пішли “в тінь”.
Станом на початок 2020 року в Україні працює 1 876 604 підприємців.
- У Міністерстві та Комітеті з цифрової трансформації оприлюднили нову ідею податкової реформи для IT-сфери.
- Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що діяльність ФОПів буде істотно спрощено, базуючись на трьох основних принципах.