У 2019 року в Україні було зареєстровано на 15 % менше фізичних осіб-підприємців (ФОП), ніж у 2018 році.

Про це повідомляється на порталі відкритих даних Opendatabot.

Ситуація з реєстраціями змінилася в квітні, майже відразу після президентських виборів.

Така динаміка викликана, насамперед, низкою владних рішень, а саме:

Законом про РРО;

Законом про внесення змін до Податкового кодексу щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг;

Законом про збір та облік ЄСВ;

Законом про внесення змін до Податкового кодексу щодо подання єдиної звітності з ЄСВ та податку на доходи фізосіб.

Відзначається, що в минулому році українці почали боятися ставати підприємцями і пішли “в тінь”.

Станом на початок 2020 року в Україні працює 1 876 604 підприємців.