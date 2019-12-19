Про це він сказав під час прес-конференції.
За його словами, тоді ватажки незаконних “ДНР” і “ЛНР” категорично не хотіли підписувати домовленості, але цього вимагав п’ятий український президент Петро Порошенко.
“Колишній президент Порошенко наполягав, щоб під цим документом були поставлені підписи ватажків невизнаних республік. Вони просто за горло мене взяли там втрьох, а представники невизнаних республік відмовлялися це робити, але ми їх умовили. Таким чином Україна сама визнала, що така влада існує” , – сказав Путін.
- За результатами переговорів президент Французької Республіки, канцлер Федеративної Республіки Німеччина, президент Російської Федерації та президент України узгодили загальні висновки Паризького саміту в “нормандському форматі”. Зокрема, виписано особливий статус Донбасу на постійній основі.
- На підсумковій прес-конференції учасників “нормандської зустрічі” президент України Володимир Зеленський заявив, що ні про яку федералізацію України не може бути й мови.
- Сторони домовилися, що обмін полоненими з території тимчасово окупованого Донбасу буде відбуватися поступово, в три етапи. На першому етапі йдеться про повернення “всіх узгоджених”, тобто 72 осіб.
- Щодо контролю за українським кордоном домовилися про розведення сил і засобів на ще трьох ділянках на Донбасі до березня 2020 року. Наступна зустріч відбудеться у квітні, і на ній будуть обговорювати формат місцевих виборів.