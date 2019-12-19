Російський президент Володимир Путін розповів про те, як змусив ватажків окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) підписати в 2015 році Мінські угоди.

Про це він сказав під час прес-конференції.

За його словами, тоді ватажки незаконних “ДНР” і “ЛНР” категорично не хотіли підписувати домовленості, але цього вимагав п’ятий український президент Петро Порошенко.

“Колишній президент Порошенко наполягав, щоб під цим документом були поставлені підписи ватажків невизнаних республік. Вони просто за горло мене взяли там втрьох, а представники невизнаних республік відмовлялися це робити, але ми їх умовили. Таким чином Україна сама визнала, що така влада існує” , – сказав Путін.