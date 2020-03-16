Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, скільки громадян України інфіковані китайським коронавірусом за межами країни.

Про це Кулеба розповів на брифінгу в міністерстві.

“Інфіковані в даний момент 7 громадян“, – сказав він.

Водночас Кулеба також додав, що наразі на карантині в інших країнах знаходяться сотні громадян України.

Зокрема, мова йде про туристів-українців в готелях Єгипту і групу українців в Бразилії, які перебували на кораблі, де був виявлений коронавірус.

#НАЖИВО: Брифінг Міністра Дмитра Кулеби щодо дій МЗС із допомоги громадянам України після припинення 17 березня регулярних міжнародних авіаперельотів. Gepostet von Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine am Montag, 16. März 2020

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко оголосив про посилення в столиці карантину у зв’язку з поширенням епідемії китайського коронавірусу.