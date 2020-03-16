Про це Кулеба розповів на брифінгу в міністерстві.

Інфіковані в даний момент 7 громадян, сказав він.

Водночас Кулеба також додав, що наразі на карантині в інших країнах знаходяться сотні громадян України.

Зокрема, мова йде про туристів-українців в готелях Єгипту і групу українців в Бразилії, які перебували на кораблі, де був виявлений коронавірус.

#НАЖИВО: Брифінг Міністра Дмитра Кулеби щодо дій МЗС із допомоги громадянам України після припинення 17 березня регулярних міжнародних авіаперельотів.

Gepostet von Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine am Montag, 16. März 2020

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко оголосив про посилення в столиці карантину у зв’язку з поширенням епідемії китайського коронавірусу.

  • В Україні з 12 березня і по 3 квітня ввели карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
  • Голова Уряду Денис Шмигаль для уникнення поширення коронавірусу закликав українців утриматися від міжміських поїздок.
  • Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець рекомендує розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через загрозу поширення COVID-19.
  • 15 березня в аеропорту “Бориспіль” для 123 евакуйованих з Італії українців провели експрес-тест на COVID-19. Всі результати негативні.