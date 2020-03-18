Наразі від коронавірусу COVID-19 за кордоном лікуються 12 громадян України. Ще понад 700 перебувають на карантині.

Про це поінформували в прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Зокрема, українці проходять лікування в Німеччині (5 осіб), Італії (2 людини), Польщі (2 людини), Молдові, ОАЕ, Домініканській Республіці (по 1 громадянину України).

Водночас ще 5 українців вже вилікувалися від COVID-19: четверо – в Японії і один в Італії.

Одна громадянка України померла за кордоном (в Італії 13 березня) внаслідок зараження коронавірусом. Як раніше повідомлялося, це 66-річна Раїса Малишева, котра працювала в зазначеній країні.

На карантині зараз знаходяться 744 українських громадянина: 712 в Єгипті в двох готелях, 16 в Бразилії, 7 в Німеччині, троє в Домініканській республіці, троє в ОАЕ і троє в Молдові.

Понад 11 тисяч 700 українців вже повернулися додому.