Про це в Facebook повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ.

Уточнюється, що 22 українця вилікувалися від коронавірусу в Греції, шестеро одужали в Польщі, в Японії і Домініканській Республіці вилікувалися по 4 українці, в Нігерії і Італії по 2, а в Швеції, Португалії, Нідерландах, Німеччині, Таїланді, ОАЕ, Єгипті, Північній Ірландії, Великобританії, Бельгії і Швейцарії видужали по одному українцю.

Водночас померли від коронавірусу за кордоном 7 громадян України.

Крім того, в даний момент ще 152 українця лікуються від COVID-19 в Австрії, Австралії, Італії, Іспанії, Мальті, Китаї, ОАЕ, Нігерії, Росії, Португалії, США, Сербії, Німеччині, Швеції, Чехії, Таїланді і на Сейшельських островах.