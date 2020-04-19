Про це в Facebook повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ.
Уточнюється, що 22 українця вилікувалися від коронавірусу в Греції, шестеро одужали в Польщі, в Японії і Домініканській Республіці вилікувалися по 4 українці, в Нігерії і Італії по 2, а в Швеції, Португалії, Нідерландах, Німеччині, Таїланді, ОАЕ, Єгипті, Північній Ірландії, Великобританії, Бельгії і Швейцарії видужали по одному українцю.
Водночас померли від коронавірусу за кордоном 7 громадян України.
Крім того, в даний момент ще 152 українця лікуються від COVID-19 в Австрії, Австралії, Італії, Іспанії, Мальті, Китаї, ОАЕ, Нігерії, Росії, Португалії, США, Сербії, Німеччині, Швеції, Чехії, Таїланді і на Сейшельських островах.
- Станом на 19 квітня в Україні зафіксовано 5449 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 141 летальний, 347 пацієнтів одужали.