Про це повідомляє пресслужба МП.
Так, за ухилення у розкол та грубе порушення присяги священнослужителя заборону у священнослужінні накладено на колишнього насельника Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври архімандрита Аврамія (Лотиша).
“За дії, які порушують 10, 11 та 39-те правила святих Апостолів, 2-ге правило Антіохійського Собору, указом…Онуфрія від 29 березня 2023 року архімандрит Аврамій (Лотиш) забороняється у священнослужінні без права причастя Святих Христових Таїн”, – йдеться у повідомленні.
29 березня член Духовного собору Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври архімандрит Авраамій звернувся до Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, як Священноархімандрита обителі, з проханням затвердити його поміж братії у складі монастиря Православної Церкви України.
Епіфаній задовольнив його прохання та благословив отця Авраамія виконувати обов’язки намісника Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у складі Православної Церкви України.
В.о. намісника отець Авраамій звернувся до братії, закликавши “визнати нову канонічну реальність існування в Україні Помісної Православної Церкви, якій надано Томос про автокефалію, яка має визнання Вселенського Патріарха і Помісних Церков, яка має канонічно обраного Предстоятеля Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, Священноархімандрита Печерської Лаври”.
Перш ніж прийняти рішення та звернутися з проханням призначити його намісником Києво-Печерської Лаври, Авраамій “провів тривалий час в молитві та утвердився у своєму рішенні”.
Він закликав “залишитися в Лаврі в складі Помісної Православної Церкви України під омофором Блаженнійшого Митрополита Епіфанія”. Та наголосив, що “готовий до спілкування та прагне разом потрудитися для оновлення обителі як справжнього монастиря і місця духовного оновлення для ченців та всіх вірних”.
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