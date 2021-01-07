Віцепрезидент Майк Пенс Кабінет Міністрів можуть оголосити Трампа нездатним виконувати свої обов'язки. Але є деякі складності.

Про це пише Vox.

Хаос в Капітолії США в середу, коли група прихильників Трампа штурмувала будівлю і зупинила підрахунок голосів вибірників в Конгресі, підвищила ймовірність того, що останні два тижні перебування президента Дональда Трампа при владі можуть стати набагато більш неприємними.

Якщо Трамп і далі посилюватиме свої спроби утримати Білий дім, у високопоставлених чиновників є спосіб швидко позбавити його президентських повноважень: застосувавши Розділ 4 25-ої поправки до Конституції. Телеканал CBS повідомив, що деякі секретарі кабінету дійсно розглядають це, хоча неясно, наскільки серйозні ці наміри. Джонатан Свон і Маргарет Талеві з Axios згодом також повідомили, що офіційні особи обговорювали цю можливість.

Відповідно до цієї поправки, якщо віцепрезидент і більшість секретарів кабінету міністрів прийдуть до висновку, що президент “не може виконувати свої повноваження і обов’язки”, вони можуть викласти це в письмовій формі і направити лідерам Конгресу. Як тільки це відбувається, віцепрезидент негайно стає виконуючим обов’язки президента. Якщо президент оскаржує це, Конгрес вирішує це питання двома третинами голосів як Палати представників, так і Сенату, необхідних для того, щоб утримати віцепрезидента на чолі країни.

Розділ 4 ніколи не використовувався. До Трампа дискусії з цього приводу в основному припускали, що президент стане фізично або психічно нездоровим (за десятиліття до його ратифікації в 1967 році кілька президентів зіткнулися з серйозними проблемами зі здоров’ям). Але через нестійкий управління Трампа ця тема часто спливала під час його президентства – наприклад, колишній заступник генерального прокурора Рід Розенштейн обговорював використання розділу 4 поправки 25 після того, як Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі в 2017 році.

Після штурму прихильниками Трампа Капітолію інтерес до цієї ідеї відновився.

Як працює Розділ 4 25-ої поправки

Розділ 4 наділяє деяких високопоставлених урядовців можливістю робити висновки про те, що президент “не справляється зі своїми повноваженнями і обов’язками”.

Першим повинен бути задіяний віцепрезидент Майк Пенс – він повинен бути в строю. А пенсії потрібно, щоб до нього приєдналося більшість “головних посадових осіб виконавчих департаментів”.

У висновку Управління юрисконсульта Міністерства юстиції за 1985 рік ця посилання на “головних посадових осіб” трактується як відноситься до основних секретарям кабінету міністрів (а не до інших посадових осіб рівня кабінету без посад секретарів).

В даний час таких секретарів 15, при цьому троє тимчасово займають свої пости. (Неясно, чи мають тут право голосу діючі посадові особи, але Юрисконсульт порадив про всяк випадок мати більшість голосів як з ними, так і без них.)

Хто вони:

Державний секретар Майк Помпео

Секретар казначейства Стів Мнучін

Виконуючий обов’язки міністра оборони Кріс Міллер

Виконуючий обов’язки генерального прокурора Джеффрі Розен

Міністр внутрішніх справ Девід Бернхардт

Міністр сільського господарства Сонні Пердью

Міністр торгівлі Уілбур Росс

Міністр праці Юджин Скаліа

Секретар охорони здоров’я і соціальних служб Алекс Азар

Міністр житлового будівництва і міського розвитку Бен Карсон

Міністр транспорту Елейн Чао

Секретар освіти Бетсі ДеВос

Міністр енергетики Ден Бруілетт

Секретар у справах ветеранів Роберт Уїлкі

Виконуючий обов’язки міністра внутрішньої безпеки

Таким чином, Майк Пенс і велика частина цієї групи (принаймні 8 з 15 осіб, можливо, з додатковою підтримкою) повинні будуть підписати “письмову заяву”, яку Трамп не зможе виконати. Офіс юрисконсульта заявляє, що їм не потрібно фізично підписувати його, просто “вкажіть свої імена, щоб вони були додані в документ”.

І якщо вони зроблять це і відправлять цю заяву спікеру палати представників Ненсі Пелосі і голові Сенату Чаку Грасслі, Трамп втратить свої повноваження, зробивши Пенса виконуючим обов’язки президента.

Технічно у Трампа титул президента, але у нього більше не буде юридичних повноважень що-небудь робити. Принаймні, так це повинно працювати в теорії.

Трамп може спробувати повернути свої президентські повноваження – і Конгресу доведеться вирішити це питання.

Розділ 4 також дає можливість Трампу спробувати повернути повноваження.

Що треба зробити Трампу, щоб відкликати імпічмент

По-перше, Трамп повинен відправити письмову заяву Пелосі і Грасслі про те, що “неспроможності виконувати обов’язки не існує”. Але потім у віцепрезидента і кабінету міністрів є чотири дні, протягом яких вони можуть повторити свою заяву про те, що Трамп не може працювати. Якщо вони це зроблять, згідно з поправкою, “Конгрес вирішить питання”.

Тоді у Конгресу буде 21 день для розгляду цього питання. Якщо за цей проміжок часу дві третини як Палати представників, так і Сенату проголосують за те, що Трамп фактично “недієздатний”, він залишиться безсилим. Якщо не проголосують, він отримує свої повноваження назад.

Цікаво, що вказівка на 21 день означає, що в нинішній ситуації Конгресу взагалі не доведеться нічого робити – термін повноважень Трампа закінчується через 14 днів, опівдні 20 січня.

Отже, Пенс і близько восьми секретарів кабінету міністрів мають повне право позбавити Трампа його повноважень на термін, що залишився, якщо вони захочуть це зробити.

Що сталося?

Як повідомлялося раніше, у середу, 6 січня, у Вашингтоні проходить масштабний протестний мітинг прихильників Дональда Трампа. На акцію з’їхалися люди з усієї країни. Акцію на цей день раніше анонсував сам Дональд Трамп.

О 19:00 за Києвом Трамп виступив з промовою, у якій розкритикував республіканців, що відмовляються заперечувати проти результатів виборів на спільному засіданні Конгресу. Він заохотив протестувальників прямувати до будівлі Капітолія, де це засідання відбувається.

Після цього багатотисячний натовп попрямував до Капітолію. Близько 20 години за Києвом сотні прихильників Трампа прорвалися через металеві барикади в задній частині будівлі Капітолія. Згодом поліція повідомила, що протестувальникам вдалося прорватися у будівлю.